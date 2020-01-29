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Mucize Doktor'un Selvi'si Bihter Dinçel bakın kiminle evli!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:09 | Son Güncelleme

Mucize Doktor'da 'Başhemşire Selvi' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Bihter Dinçel'in eşi de kendisi gibi ünlü... Bakın Bihter Dinçel'in kocası kimmiş!

Mucize Doktor'un Selvi'si Bihter Dinçel bakın kiminle evli!

FOX TV ekranlarında yayınlandığı günden beri Türkiye'nin reyting rekortmeni dizisi olan Mucize Doktor'daki 'Başhemşire Selvi' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bihter Dinçel de, merhametli ve yardımsever halleriyle dizinin en sevilen oyuncuları arasında yerini aldı.

Dizide Adil Hoca'ya aşık olan Selvi Hemşire'nin gerçek hayatta kendisi gibi oyuncu bir isimle evli... 37 yaşındaki Diyarbakır doğumlu güzel oyuncu, meslektaşı Barış Dinçel ile 2008 yılında dünyaevine girdi.

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Barış Dinçel, Ekmek Teknesi dizisiyle milyonların kalbini kazanan usta oyuncu Savaş Dinçel'in oğlu.

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Şimdilerde sahne tasarımcılığı yapan Barış Dinçel'in, bir dönem efsane dizi İkinci Bahar'da Timuçin karakterine hayat vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor, Bihter Dinçer, Barış Dinçel,

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