Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle: Nazlı saldırıya uğruyor!

Fox TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Mucize Doktor her hafta izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Yayınlanan son bölümde Ali eski önyargılarıyla tekrardan yüzleşmişti. Peki Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI (54. BÖLÜM)

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ (53. BÖLÜM)

Küçük bir çocuğun ameliyatı için kardeş hastaneye gitmek durumunda kalan Ali, Ezo ve Nazlı’yı çeşitli felaketler zinciri beklemektedir. Ali eski önyargılarla yeniden yüzleşir ve farklı imkansızlıklarla mücadele ederken Ferman, diğer yanda, Vuslat’ın zengin ve sapasağlam olan bir arkadaşına tıbbın sunduğu en son olanaklarla bakmakla yükümlü olacaktır ve bundan fazlaca rahatsızlık duyar.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (54. BÖLÜM)

Mucize Doktor yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.



