Mucize kurtuluş haberleri peş peşe geliyor! Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Diyarbakır'daki kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler çevresindeki 10 ili de etkiledi. Şiddetli deprem bölgedeki geniş bir alanda yıkıma neden olurken, depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay’da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı.

KADER'İN YÜZÜ 16 SAAT SONRA GÜLDÜ

Kentin birçok noktasında arama çalışmaları devam ederken, kent merkezinde sevindirici bir haber geldi. Üniversite öğrencisi Kader isimli genci bulunduğu enkazdan arama yapan ailesi, çocuklarına sağ salim ulaştı. Çocuklarına kavuştukları için mutlu olan aile, gözyaşlarına boğuldu.

Kent merkezinde elektrik alt yapısı ve iletişim tamamen yıkılırken, vatandaşların yaktıkları ateşlerle ısındıkları görüldü.

17 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARTILDILAR

Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından biri çocuk 3 kişi çıkarıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma Timinin, 5 Nisan Mahallesi'nde yıkılan bir binada bulunan, biri çocuk 3 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Paylaşımda, "Bir ses, bir nefes, bir umut. Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma Timimiz, 5 Nisan bölgesinde yıkılan bir binada bulunan ikisi yetişkin, biri çocuk 3 vatandaşımızı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etmiştir." ifadesi kullanıldı.

MALATYA'DA 5 KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından 4'ü kadın 1'i çocuk 5 kişi kurtarıldı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çiftlik Caddesi'ndeki 9 katlı Bulut Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 7,7 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 17 saat sonra 4'ü kadın 1'i çocuk 5 kişiyi kurtardı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Döndü Karaca (48), Gülhatun Gürbüz (63), Ömer Gürbüz (12), Esra Altaş (20) ve Duygu Karaca (40), sağlık ekiplerince ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

21 SAAT SONRA 1 KADIN KURTARILDI

Depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda enkaz altından, yaklaşık 21 saat sonra 1 kadın kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

24 SAAT SONRA KURTARILDI, EŞİ VE 1,5 YAŞINDAKİ KIZINDAN ACI HABER

Osmaniye'de çalışmalrını sürdüren ekipler saat 23.00 sıralarında enkaz altından ses aldı. AFAD, JAK, UMKE ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından depremden tam 24 saat sonra Deniz Kaya, kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan Deniz Kaya, yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ancak aynı enkazda bulunan eşi Burak Kaya ve 1,5 yaşındaki kız çocukları olan Ekin Kaya’nın cansız bedenine ulaşıldı.

14 YAŞINDAKİ CAN HAYATA TUTUNDU

Kahramanmaraş merkezde bulunan Trabzon Caddesi'nde yıkılan bir evin enkazından 24 saat sonra Can isimli 14 yaşında bir çocuk çıkarıldı.

26 SAAT SONRA GELEN MUTLULUK: 2 KÜÇÜK ÇOCUK ENKAZDAN SAĞ OLARAK KURTARILDI

Hatay merkezde arama çalışmaları yapan ekipler, bir binadan sesler geldiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen binada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 2 çocuğu sağ olarak bulundukları yerden çıkardı. Büyük bir sevinç yaşanırken, çocuklar ambulansla tedavi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

HATAY'DA YIKILAN BİNALARIN ENKAZINDAN 1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ KURTARILDI

Depremlerde yıkılan İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki binalarda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Sahil Güvenlik ve AFAD koordinasyonundaki GEA İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 5 katlı Reşit Apartmanı'nın enkazındaki Mehmet (23) ve kardeşi Hakan Yılmaz Çağan'a (10) saat 03.35 sularında ulaşıldı.

Ekipler, binanın çevresindeki 5 katlı Yalım Apartmanı'ndaki çalışmalarda 26 yaşındaki Kubilay Özer'e, Akgül Apartmanı'ndaki kurtarma çalışmasında da Nejla Baygül'e aynı saatlerde ulaştı.

Vatandaşların da desteğiyle ambulanslara taşınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

(AA-İHA-DHA)

