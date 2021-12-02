Müdavimleri ve içmeden uyanamayanları için en iyi Türk kahvesi çeşitleri

Kolesterolü düşürmesi, sindirimi rahatlatması, depresyon ve stresi azaltmasıyla Türk kahvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Türk kahvesindeki kafein, gün içinde daha enerjik hissetmenize yardımcı oluyor. Uzmanlar, günde 1 fincan kahve içmenin kalp ve damar sağlığınızı koruyacağını söylüyor. Türk kahvesi, enfeksiyonlarla mücadele etme konusunda da son derece fayda sağlıyor. Yapılan araştırmalar, Türk kahvesinin Alzheimer gibi hastalıklara karşı da koruyucu olduğunu kanıtlıyor. Üstelik "Türk kahvesi kilo aldırır mı?" diye düşünmenize de gerek kalmıyor. Şekersiz içildiğinde metabolizmayı hızlandırıp kilo vermeyi kolaylaştırıyor. İşte, hem sağlıklı hem lezzetli en iyi Türk kahvesi çeşitleri...

1. Tarihin en eskisi: Kurukahveci Mehmet Efendi

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1871 yılında İstanbul Fatih'te hizmet vermeye başlayan Kurukahveci Mehmet Efendi, hala günümüzün en meşhur ve tanınan markaları arasında bulunuyor. Türk kahvesi söz konusu olduğunda hem dünyada hem Türkiye'de en fazla satış yapan marka olarak yerini alıyor. Kurukahveci Mehmet Efendi, Güney ve Orta Amerika kökenli yüksek kalitedeki Arabica kahve çekirdeklerini harmanladıktan sonra kavuruyor. Böylece kahve çekirdekleri, çok ince bir şekilde öğütülmüş olarak tüketiciye sunuluyor. Kokusu ve aroması ile Mehmet Efendi'nin size oldukça lezzetli bir Türk kahvesi deneyimi yaşatacağından emin olabilirsiniz.

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2. Bol seçenekli Kahve Dünyası, tam damak tadınıza göre!

Brezilya, Rio kökenli özel Arabica çekirdeklerinden elde edilen Kahve Dünyası Türk Kahvesi, mis gibi kokusu ve bol köpüğü ile hayran kalacağınız markaların başında yer alıyor. 2004 yılında kurulan Kahve Dünyası, kısa süre içinde geniş kitlelere ulaşmayı başararak Türk kahvesi tüketicilerinin beğenisini kazanıyor. Orta kavrulmuş, çok kavrulmuş ve damla sakızı aromalı kahve çeşitleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kahvenin acı ve yoğun tadından pek hoşlanmıyorsanız Orta Kavrulmuş Türk Kahvesi'ni tercih edebilirsiniz.

Kahve Dünyası'nın Orta Kavrulmuş Türk Kahvesi'ni incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Tchibo Türk Kahvesi, enfes bir aroma sunuyor!

%100 Arabica çekirdeklerinden oluşan Tchibo'nun bu lezzeti, Türk kahvesi markaları arasında bol köpüğü ve enfes tadıyla ön plana çıkıyor. Tchibo; yalnızca Türk kahvesi değil, aynı zamanda diğer kahve çeşitlerinde de oldukça başarılı ürünler sunuyor. Taze olarak çekilip paketlenen kahveler, kısa süre içinde tüketiciye ulaştırılıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden toplanan Arabica çekirdekleriyle hazırlanan Türk kahvesi, yumuşak içimi ve kıvamı ile herkesin damak tadına uyuyor. Siz de Tchibo Türk Kahvesi'ni denediğinizde lezzetine doyamayacaksınız.

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4. Farklılık arayanlara: Sarızeybek Dağ Çilekli Türk Kahvesi

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Sarızeybek markası, Türk kahvesinin eşsiz dağ çileği aroması ile harmanlanmış halini sunuyor. Kaliteli kahve çekirdekleri ve zengin aromaları barındıran Sarızeybek, birbirinden farklı kahve deneyimleri yaşamak isteyenlerin tercihi oluyor. Dağ çileğinin lezzeti ile benzersiz bir kahve deneyimi yaşamak istiyorsanız Sarı Zeybek kahve çeşitlerine ve aromalarına bir şans vermenizi tavsiye ediyoruz. Sarızeybek Dağ Çilekli Türk Kahvesi; yumuşak içimi, farklı lezzeti ve aroması ile eminiz ki sizi çok etkileyecek.

Dağ çileği aromalı bu Türk kahvesini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Sizi Batı Trakya'ya götürecek lezzet: Hacı Şerafettin Gümülcine Türk Kahvesi

1955 yılından beri hizmet veren Hacı Şerafettin, 2016'dan bu yana Türkiye'de de satış yapıyor. Türk kahvesinin muazzam aromasını tadabileceğiniz en iyi Türk kahvesi markaları arasında yer alıyor. Hacı Şerafettin Gümülcine Türk Kahvesi'nin oldukça yumuşak içimi ve şekerimsi tadını deneyenler, ona hayran kalıyor. Taş değirmende öğütülen dokuz harmanlı Türk kahvesi, orta kavrulmuş çeşitleri ile tüketiciye sunuluyor. Bu ürün, geçmiş yıllarda satılan Bulgar kahvesi ile olan benzerliği sayesinde eminiz ki sizin de dikkatinizi çekecek!

Hacı Şerafettin Gümülcine Türk Kahvesi'nin eşsiz lezzetini tatmak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Geleneksel kahveyi geleceğe taşıyan Tada Sahure Hanım Türk Kahvesi

Tada Sahure Hanım, Türk kahvesi çeşitleri arasında günümüzün popüler markaları listesine giriyor. Tadı ve kokusu ile çok beğenilen bu ürün, diğer Türk kahvelerine kıyasla daha fazla köpürüyor. Yani Tada Sahure Hanım, özellikle köpüklü Türk kahvesi sevdalıları için en ideal markalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Kaliteli Arabica kahve çekirdeklerinden mühürlenip ince olarak çekiliyor ve orta kavrulmuş bir şekilde satışa çıkarılıyor. Özel paketi ve özenli üretimiyle tazeliğini uzun süre koruyabiliyor.

Türk kahvesi tiryakilerinin beğenisini kazanacak bu lezzet için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Gurmelerin bayılacağı bir lezzet: Mandabatmaz Türk Kahvesi

Beyoğlu'nda bir kafesi olan Mandabatmaz markası, 1967 yılından beri üstün kalitesi ile adından söz ettiriyor. Muhteşem lezzeti ile dünyanın birçok yerinden gurmeleri ağırlayan marka, kahve konusundaki iddiasını gelecekte de koruyacak gibi duruyor. Son derece kaliteli çekirdeklerden üretilen Mandabatmaz Türk Kahvesi, markaya özel kavurma tekniği ile eşsiz bir lezzet yakalıyor. Tripadvisor tarafından Mükemmellik Sertifikası alan Mandabatmaz Türk Kahvesi'ni egzotik kokusu, zengin ve yoğun tadı ile çok beğeneceğinizi düşünüyoruz.

Mandabatmaz Türk Kahvesi'nin üstün lezzeti ile kendinizi şımartmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

8. Aromaseverlere Altıncezve Orhan Efendi Damla Sakızlı Türk Kahvesi

''Damağınızdaki Kalıcı Lezzet'' sloganı ile iddiasını ortaya koyan Altıncezve Orhan Efendi Kahvesi, tüketicilerine lezzet ve yüksek kalite sunuyor. Altıncezve Orhan Efendi Damla Sakızlı Türk Kahvesi, enfes tadı ve ince çekilmiş kıvamıyla oldukça beğeniliyor. Türk damak tadına uygun %100 Arabica Rio Minas çekirdekleri kullanılarak özenle kavrulup çekilerek elde ediliyor. Orta kavrulmuş tadı, mis gibi kokusu ve yumuşak içimi ile kahveseverlerin kalbini kazanıyor. Farklı lezzetler denemek isteyenler için Türk kahvesinin damla sakızlı aromasını tavsiye ediyoruz.

Altıncezve Orhan Efendi Damla Sakızlı Türk Kahvesi'ni sipariş etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. "Zamanım yok." diyenlere Mahmood Coffee Hazır Kahve!

Mahmood Coffee Hazır Türk Kahvesi, ''Türk kahvesi nasıl pişirilir?'' sorusunu ortadan kaldırıyor ve vakti olmayanlara pratik bir şekilde kahve hazırlama fırsatı sunuyor. Saniyeler içinde hazırlayabileceğiniz kahve; küçük paketler halindeki sade, orta ve şekerli seçenekleriyle farklı damak tatlarına hitap ediyor. Tıpkı cezvede yavaş yavaş pişirmiş gibi lezzetli bir Türk kahvesini vakit kaybetmeden hazırlamak istiyorsanız Mahmood Coffee Hazır Türk Kahvesi'ne bir şans tanımalısınız.

İstediğiniz her yerde sıcak suyla pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz Mahmood Coffee Hazır Türk Kahvesi'ni buradan inceleyebilirsiniz.

10. Nish Hünkar Türk Kahvesi, lezzetiyle fark yaratıyor!



Nish Hünkar Türk kahvesi, eşsiz kahve çekirdeklerinden kendine has kavurma yöntemi ile hazırlanıyor. Böylece kahvenizi aromasını kaybetmeden yudumlamanızı sağlıyor. Koyu bir kıvama sahip Nish Hünkar Türk Kahvesi, kahve tiryakilerinin damak tadına hitap ediyor. Brezilya çekirdekleri ile yüksek nitelikli Afrika kahvelerinin harmanından üretiliyor. Mis gibi kokusu, bol köpüğü ve koyu kıvamı ile pek çok tüketici tarafından beğeniliyor. Nish Hünkar Türk Kahvesi'ni bir kere tattıktan sonra aslında fincanların ne kadar küçük olduğunu fark edeceksiniz!

Nish Hünkar Türk Kahvesi'ni detaylı bir şekilde incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

