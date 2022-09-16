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'Müdür WC' sosyal medyada gündem olmuştu! Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama

16.09.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de bir lise müdürünün okulda kendisine özel tuvalet yaptırdığı ve kapısına "Müdür WC" yazdırdığı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Konuya ilişkin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yazılı açıklama geldi. Açıklamada, "Okul idaresinin ve rehberlik servisinin bulunduğu katta ortak kullanılan tuvalet kapısına, ilgili firma tarafından sehven yapılan 'Müdür WC' baskısı, okul müdürümüz tarafından fark edilmiş, ivedilikle kapı giydirmesi sökülmüş, gerekli düzeltme yapılmıştır" denildi.

'Müdür WC' sosyal medyada gündem olmuştu! Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama

Düzce'de bir lise müdürünün okulda kendisine özel tuvalet yaptırdığı ve kapısına "Müdür WC" yazdırdığı iddiasına ilişkin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında "Düzce Mevlana Anadolu Lisesi Müdürü Suzan Ardıç Çiner, okula kendisine özel tuvalet yaptırdı." şeklinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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'GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Müdür WC' başlıklı haberler basında yer almıştır. Adı anılan okulumuzun tuvaletlerinde tadilat yapılmamış, fiziki ortam iyileştirme çalışmaları kapsamında okulun bütün kapılarına giydirme yapılmıştır. Okul idaresinin ve rehberlik servisinin bulunduğu katta ortak kullanılan tuvalet kapısına, ilgili firma tarafından sehven yapılan 'Müdür WC' baskısı, okul müdürümüz tarafından fark edilmiş, ivedilikle kapı giydirmesi sökülmüş, gerekli düzeltme yapılmıştır. Çeşitli mecralarda müdürlüğümüz ve okulumuz aleyhine yapılan söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

AA

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Anahtar Kelimeler:
Müdür Düzce tuvalet
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