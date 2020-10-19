MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müfit Can Saçıntı: Büyük hayallerle kurduğum şirketi boşaltıyorum

Müfit Can Saçıntı: Büyük hayallerle kurduğum şirketi boşaltıyorum

19.10.2020 21:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Müfit Can Saçıntı: Büyük hayallerle kurduğum şirketi boşaltıyorum

Oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, koronavirus pandemisi nedeniyle yaşanan sıkıntılardan dolayı şirketini boşaltma kararı aldı. Usta oyuncu, kararı böyle duyurdu.

Oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Yaşamak Güzel Şey'i çekmek için açtığı şirketi boşaltıyor.

Koronavirus'ten kaynaklanan problemlerden dolayı bu kararı alan usta oyuncu, 11 metrekare odaya taşınacağını duyurdu ve konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yaşamak Güzel Şey’i çekebilmek için büyük hayallerle kurduğum şirketi boşaltıyorum.
Coronanın vurduğu darbe yüzünden 11 metre kare odaya taşınacağım.
Benim gibi insanlar için karamsarlık lükstür.
Kötümserlik züppeliktir.
Direnmek zaruret
Kazanmak mecburiyettir.
Biz kazanacağız"

mufıt

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı? Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı?
20 Ekim Salı günü kanallarda ne var?20 Ekim Salı günü kanallarda ne var?
Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi canlı yayına bağlandı!Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi canlı yayına bağlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu

Bir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu

19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Tutuklandılar

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Tutuklandılar

10 kişi Galatasaray, Alanya'ya takıldı

10 kişi Galatasaray, Alanya'ya takıldı

İngiliz medyası belgeledi! Ülkenin gündemine oturdu

İngiliz medyası belgeledi! Ülkenin gündemine oturdu

İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava

İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Acı kaybı! Sosyal medyadan veda etti!

Acı kaybı! Sosyal medyadan veda etti!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

Diğer Haberler

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 19 Ekim MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanlar

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 19 Ekim MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanlar

MasterChef Türkiye'den elenen Didem Devay'dan açıklama: Linç edilmeye çalışıldım

Sürekli linç edilmeye çalışıldım

Vedat Milör’ün gençlik hali görenleri şoke etti!

Gençlik hali şoke etti! Uzun saçlı,bıyıklı...

TV yayın akışı 20 Ekim 2020 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

20 Ekim Salı günü kanallarda ne var?

Cüneyt Arkın paylaşımıyla yıllara meydan okudu!

Yıllara meydan okudu! Paylaşımıyla nostalji yarattı!

Sinan Özen: Yaşananlar psikolojik olarak bizi çok etkiledi

Zor günler yaşıyorlar! 'Mecalimiz kalmadı'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.