Müfit Can Saçıntı: Büyük hayallerle kurduğum şirketi boşaltıyorum

Oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Yaşamak Güzel Şey'i çekmek için açtığı şirketi boşaltıyor.

Koronavirus'ten kaynaklanan problemlerden dolayı bu kararı alan usta oyuncu, 11 metrekare odaya taşınacağını duyurdu ve konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yaşamak Güzel Şey’i çekebilmek için büyük hayallerle kurduğum şirketi boşaltıyorum.

Coronanın vurduğu darbe yüzünden 11 metre kare odaya taşınacağım.

Benim gibi insanlar için karamsarlık lükstür.

Kötümserlik züppeliktir.

Direnmek zaruret

Kazanmak mecburiyettir.

Biz kazanacağız"





