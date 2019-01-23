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Müftülüklere nikah yetkisinin verilmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar!

Mehmet KILIÇARSLAN Mehmet KILIÇARSLAN
TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.01.2019 06:06 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ile birlikte 125 milletvekilinin Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı ibarelerin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına ilişkin talepleri Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.

Müftülüklere nikah yetkisinin verilmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar!

Resmi Gazete’nin bugün yayınlanan sayısında, TBMM üyeleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ile birlikte 125 milletvekilinin Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla 19 Ekim 2017 tarihli ve 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, 6. maddesi’yle 25 Nisan 2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 22. maddesi’nin 2 numaralı fıkrasına ‘dış temsilciliklere’ ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen ‘il ve ilçe müftülüklerine’ ibaresinin, 11. Maddesi’yle değiştirilen 5490 sayılı Kanun’un 45. maddesinin 1 numaralı fıkrasında yer alan ‘kimlik verilerini’ ibaresinin, Anayasa’nın 2., 10., 13., 20., 24., 90. ve 136. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talep edildi.

MÜFTÜLÜKLERE EVLENME YETKİSİNİN VERİLMESİ

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan iptal başvurusundaki dilekçede belirtilen kanunlardaki ibarelerin, İslam dinine ait dini hizmetleri yürütmekle görevli olan müftülüklere evlendirme memurluğu yetkisi verilmesinin evlenme törenine dini bir nitelik kazandırdığı, sadece bir inanç grubu için evlenme törenine dini nitelik tanınmasının bireylerin inanç özgürlüğünü güvence altına alan ve devletin tüm inanç grupları karşısında tarafsız olmasını gerektiren laiklik ilkesine aykırı olduğu, toplumdaki diğer inanç gruplarına böyle bir imkan tanınmamasının din ve vicdan özgürlüğü bakımından ayrımcılık oluşturduğu ileri sürüldü.

OYBİRLİĞİ İLE RED

Anayasa Mahkemesi, 19 Ekim 2017 tarihli ve 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun, 6. maddesiyle 25 Nisan 2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 22. maddesinin (2) numaralı fıkrasına ‘dış temsilciliklere’ ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen ‘il ve ilçe müftülüklerine’ ibaresinin, 11. Maddesi’yle değiştirilen 5490 sayılı Kanun’un 45. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan ‘kimlik verilerini’ ibaresinin, Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal taleplerinin reddine 6 Aralık 2018 tarihinde oybirliği ile karar verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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