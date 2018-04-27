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Müge Anlı bile şok oldu! 'Beni kimden çaldın anne'

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

5 yaşındayken terk edilen Elmas Fark yıllar sonra annesi Reyhan Hanım’ın izine ulaştı. Reyhan Hanım “Ben öz annenim” dedi. Ancak DNA testinde annesi olmadığı ortaya çıkınca Elmas Fark böyle isyan etti!

Müge Anlı bile şok oldu! 'Beni kimden çaldın anne'

İstanbul’da yaşayan 33 yaşındaki Elmas Fark, Müge Anlı’nın programına başvurarak 5 yaşındayken terk edildiğini, Sosyal Hizmetler’de yetiştiğini, kendisini terk eden anne ve babasını bulmak istediğini söyledi.

"BEN SANA BAKAMIYORUM"

Müge Anlı ve ekibi genç kadının anne ve babasını izlerini önce Bağcılar’da buldu. Genç kadının annesinin adının Reyhan babasının adının ise Sinan olduğunu belirledi. Sinan Bey ve Reyhan Hanım’ın Bağcılar’da bir akaryakıt istasyonunda çalıştıkları tespit edildi. Yapılan araştırmalarda Sinan Bey’in alkolik olduğu, Reyhan Hanım’ın da ev sahibiyle kaçtığı ortaya çıktı. 5 yaşındaki Elmas ile birlikte kalan Sinan Bey’in bir süre sonra “Ben sana bakamıyorum” diyerek küçük kızı bir gece sokakta terk ettiği öğrenildi.

BUZDOLABI KARŞILIĞINDA ALMIŞ

Küçük Elmas’ı sokakta bulup Sosyal Hizmetler’e teslim eden güvenlik görevlisi programa katıldı. Gelen telefonların ardından küçük Elmas’ı büyüten Reyhan Hanım’ın izine Malatya’da rastlandı. İstanbul’a gelen Reyhan Hanım, Elmas’ı bağrına bastı ve “Ben senin öz annenim. Seni çadırda doğurdum. Hatta göbek bağını kendim kestim” dedi. Programa telefonla katılan konukların “Reyhan Hanım Elmas’ın öz annesi olamaz, çünkü bize ‘bir buzdolabı karşılığında Elmas’ı aldığını söylemişti. Kendisinin bebeği olmuyor” sözleri üzerine Reyhan Hanım ve Elmas Fark’tan DNA testi için kan örneği alındı. Yapılan DNA testinin sonucu dün canlı yayında açıklandı. Reyhan Hanım, Elmas’ın annesi değildi. Şoke olan Elmas Fark, canlı yayında “Bana annem olduğunu söyledin ama değilmişsin! Söyle beni nerden çaldın! Hangi annenin canını yaktın!” diyerek isyan etti.

GERÇEK ANNEM KİM?

Öz annesi olduğunu söyleyen Reyhan Hanım’ın yalan söylediği ortaya çıkınca isyan eden Elmas Fark, “Beni çalmış! Bir başka ailenin canını yakmış. Benim gerçek ailemin kim olduğunu söylesin. Ben belki daha iyi şartlarda büyüyecektim. Reyhan Hanım günahlarını hafifletmek istiyorsa, gerçek ailemin kim olduğunu söylesin” dedi.

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