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Müge Anlı canlı yayında ateş püskürdü: Sana bir yumruk atarım, bir de yer çarpar

10.02.2021 09:14 | Son Güncelleme:
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ATV ekranlarından her sabah izleyiciyle buluşan Müge Anlı, canlı yayında, "Karısı hak ettiyse, dövmüştür" diyen adama ateş püskürdü. Anlı, duyduğu sözler üzerine şahsa, "Ben şimdi sana kameranın içinden bir yumruk atarım, bir de yer çarpar" diyerek tepki gösterdi.

ATV'nin fenomen programına imza atan Müge Anlı, canlı yayın konuğuna söylediği sözler nedeniyle gündeme yine bomba gibi düştü. Ünlü sunucu, programda işlenen bir konu hakkında görüşlerini paylaşmak için yayına telefonla bağlanan şahsın, "Karısı hak ettiyse, dövmüştür" sözleri üzerine çılgına döndü.

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"İNŞALLAH AĞZINIZI BURNUNUZU KIRARLAR"

Müge Anlı, "Beyefendi bakın ben size bir şey söyleyeyim mi, gerçekten kameranın içinden bir yumruk atarım, bir de yer çarpar. Ne demek hak etmiştir, dövmüştür. Saçma sapan konuşmayın, benim de sinirlerimi bozmayın. İnşallah siz de hak edersiniz sizin de ağzınızı burnunuzu kırarlar o zaman. Böyle söylüyorum hoşunuza gidecek mi? Alın yayından." diyerek tepki gösterdi.

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