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Müge Anlı canlı yayında Sinan'ın ses kayıtlarını dinletti! Stüdyoda şok üstüne şok 'Göz koymuşsun'

06.01.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sinan Sardoğan ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Kayıp Arife Gökçe'nin arandığı programda şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı ve yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar atan Sinan'a Müge Anlı'nın 'Bacaklarıma bakma' şeklinde tepkisi gündem olmuştu. Bu defa da canlı yayında Müge Anlı, Sinan'ın yalanladığı ses kayıtlarını dinletti. Anlı "Katil dediği Kadir’in de bacısına göz koyduğunu anlatmış" derken Sinan'ın kayıtlardan sonra verdiği tepki şok üstüne şok yarattı.

Müge Anlı canlı yayında Sinan'ın ses kayıtlarını dinletti! Stüdyoda şok üstüne şok 'Göz koymuşsun'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sular durulmuyor. Arife Gökçe’nin kaybolması olayında şüphelerin üzerinde toplandığı Sinan Sardoğan ile ilgili ATV ekranlarında yayınlanan programda önemli gelişmeler oldu. Köydeki yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar atan, Müge Anlı’nın da canlı yayında “Bacaklarıma bakma, yararım beynini” diyerek bağırdığı Sinan’a Müge Anlı bu kez de inkar ettiği ses kayıtlarını dinletti. Müge Anlı'nın dinlettiği ses kayıtlarında Sinan Sardoğan'ın açıkça katil dediği Kadir'in kız kardeşini istediğini söylediği duyuldu. Ancak Sinan'ın ses kayıtlarını dinledikten sonra verdiği tepki stüdyoda şok üstüne şok yarattı.

"HASTA İNSANLARI TACİZ EDİYOR YA"

Doktor Şevki Sözen, “Hastaneye gidenin peşinden gidip, hasta insanların peşinden gidip onları taciz ediyor ya” diyerek bağırdı. Sık sık yayındaki sesin kesilmesini gerektiren programda karşılıklı tartışmalar yaşandı.

"KATİL DEDİĞİ KADİR'İN DE BACISINA GÖZ KOYDUĞUNU ANLATMIŞ"

Gelen son bilgileri anlatan Müge Anlı “Katil dediği Kadir’in de bacısına göz koyduğunu anlatmış. Kadir’in de kardeşini istemişsin. Onunla evlenmek istiyormuşsun 2-3 sene evvel.” dedi. Sinan ise her zaman olduğu gibi “Hayır” yanıtını verdi.
Yayına bağlanan Kadir ise “Öyle bir şey söz konusu olmasın. Ağzına bile almasın. Ben Tufan’a benzemem onu olduğu yere çakarım. Öyle bir konu söz konusu olmadı, olamaz da.” dedi.

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SİNAN REDDETTİ! MÜGE ANLI: VİDEOSU VAR OĞLUM, HER ŞEYİ KAYIT ALTINA ALIYORUZ

Sinan reddedince Müge Anlı da “Videosu da var oğlum. Biz seninle konuştuğumuzu artık, senin gibi yalancılarla konuştuğumuz zaman her şeyi kayıt altına aldırıyoruz.” şeklinde konuştu. Sinan “Yalan onlar” diyince Anlı “Yayınlayın be. Yayınlayın o zaman. Hazırlayın yayınlayın. Artık herkes bitti biz yalancı kaldık. Senin için ben yalan söyleyeceğim şu yaşımda… Hayatında yalandan nefret eden kadın, senin için yalan söyleyeceğim. İnsan yalan söylemez kardeşim. Bir şeyi yapıyorsan… Beşer şaşar. Yanlış bir şey de yapabilirim. Çıkıp şunu demeliyim; ‘Yapmamalıydım ama yaptım. Affedersiniz, affetmezsiniz.’ Bir şeyi yaptıysan delikanlı gibi çıkıp söyleyeceksin. Hani diyorsun ya ben erkeğim. Çık o zaman de ki ben delikanlı gibi o gün ondan dolayı gittim, bundan dolayı gittim. Biz de diyelim ki işte boşu boşuna kendisine delikanlıyım demiyormuş. O gün sen oraya neden gittiğini anlat delikanlı gibi. Diyelim ki Sinan be yanılmışız, delikanlıymışsın.” ifadelerini kullandı.

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Sonrasında Müge Anlı, Kadir’e “Siz o gün ahırın oraya beton döktünüz mü?” diye sordu. Kadir de betonları gösterdi ve ‘Soğuktan daha kurumadı bile’ dedi.

MÜGE ANLI SİNAN'IN SES KAYITLARINI CANLI YAYINDA DİNLETTİ

Ardından Müge Anlı, Sinan’ın yalanladığı ses kayıtlarını canlı yayında dinletti. Kayıtlarda Sinan’a “Köyde senin beğendiğin hiç genç kız oldu mu?” diye soruldu. Sinan’ın kayıtlarda “İstanbul’da bir eniştem var. O burada bir kız var dedi. Anan da konuşmuş dedi. Seni baş göz edelim dedi. Oradan bir telefon geldi. Sen evlenmek istiyormuşsun dedi.” dediğini duyuldu. O kızın yaşı sorulunca da Sinan’ın ses kaydında “34-35 vardır. Annem daha hayattaydı.” sözleri işitildi.

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Kadir’in kız kardeşiyle ilgili ise Sinan’ın “Kadir’in bacısını Allah’ın emriyle annem istedi. Onun bacısı var bir tane. Benden 4-5 yaş büyük.” dediği anbean duyuldu. Ancak bu ses kayıtları dinletildiğinde bile Sinan yine yalanladı ve “Hayır” dedi.

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Müge Anlı, Sinan’ın cinsel içerikli mesajlarını utanarak okudu Müge Anlı, Sinan’ın cinsel içerikli mesajlarını utanarak okudu


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