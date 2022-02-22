Müge Anlı canlı yayından çıkıp trafiği görünce helikopter pistinde saçlarını savurdu! Şenay Düdek'ten bomba yorum

Müge Anlı canlı yayından çıkıp trafiğe yakalandı. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı sunucu yaptığı paylaşımla yine beğeni topladı. "Trafik var dediler" notuyla helikopter pistinde saçlarını savurduğu anları paylaşan Müge Anlı'ya ünlü isimlerden de yorum yağdı.

Müge Anlı'yı bu halde gören Şenay Düdek de kendini tutamadı. Şenay Düdek arkadaşı Müge Anlı'ya "Vallahi tövbe tövbe sen istersen uçarsın da ablam. Fenomen olmak böyle bir şey cancağızım" dedi.

Suzan Kardeş ise paylaşıma "O saçlarını seveyim senin" yorumunda bulundu.

