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Müge Anlı canlı yayından çıkıp trafiği görünce helikopter pistinde saçlarını savurdu! Şenay Düdek'ten bomba yorum

22.02.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı Instagram'a girdiği günden bugüne ne paylaşsa olay oluyor. Müge Anlı canlı yayın sonrası yola çıkıp trafiği görünce helikopter pistinde saçlarını savurarak poz verdi. Müge Anlı'nın paylaşımını gören Şenay Düdek kendini tutamadı.

Müge Anlı canlı yayından çıkıp trafiği görünce helikopter pistinde saçlarını savurdu! Şenay Düdek'ten bomba yorum

Müge Anlı canlı yayından çıkıp trafiğe yakalandı. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı sunucu yaptığı paylaşımla yine beğeni topladı. "Trafik var dediler" notuyla helikopter pistinde saçlarını savurduğu anları paylaşan Müge Anlı'ya ünlü isimlerden de yorum yağdı.

Müge Anlı'yı bu halde gören Şenay Düdek de kendini tutamadı. Şenay Düdek arkadaşı Müge Anlı'ya "Vallahi tövbe tövbe sen istersen uçarsın da ablam. Fenomen olmak böyle bir şey cancağızım" dedi.

kütkü

Suzan Kardeş ise paylaşıma "O saçlarını seveyim senin" yorumunda bulundu.

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canlı yayın Müge Anlı
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