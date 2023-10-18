Müge Anlı çileden çıktı! Daha önce beraberlik yaşadığını eşinden gizleyen kadına tepki gösterdi: "Kusura bakmayın ama..."

Müge Anlı, 21 yıldır görmediği annesine kavuşan Merve Çınar'ın hikayesini tamamlamak istediğini vurgulayıp Nermin Hanım'a telefonla bağlandı. Annesinin 20 ve 17 yaşında 2 evladı daha olduğunu öğrenen Merve Hanım, yaşadığı kırgınlığı "Bu görüşmeyi neden bu kadar uzattın?" diyerek dile getirdi. Müge Anlı, "Şimdiki eşiniz onun ilk evliliği olduğunuzu mu düşünüyor? Siz daha önce biriyle beraber olduğunuzu söylemediniz mi?" diye sorunca Nermin Hanım, "Aynen. Söyleyecektim. Şu an anlatamıyorum." yanıtını verdi. Bu açıklama karşısında ne diyeceğini bilemeyen Müge Anlı şaşkınlığını gizleyemedi.

MÜGE ANLI'YI SİNİRLENDİREN DETAY!

Müge Anlı "Siz onunla ilk defa seninle beraber oluyorum diyerek evlendiniz yani." diyerek tepki gösterdi.

"Hayatta yanlış şeyler yapabiliriz. Hepimiz yapmışızdır, yapıyoruz ve yapacağız. Yani ben doğrudan yanayım. Çünkü yalan hep başka sıkıntılara yol açıyor. Dün geceyi siz nasıl geçirdiniz. Büyük bir endişe ve korkuyla tabii." diyen Müge Anlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kusura bakmayın ama ben bir kadın olarak söyleyeyim: 'Bir erkeği bu şekilde kandırarak evlenmek bana son derece yanlış geliyor.' Kusura da bakmayın yani!"

21 YILDIR AYNI YALANLA DEVAM ETMİŞ!

Ünlü gazeteci Nevin Hanım'ın 21 yıldır aynı yalanla devam ettiğini vurguladı. Öte yandan Merve Çınar, teyzesi ile canlı yayında bir araya geldi.

NE OLMUŞTU?

Annesi ve babasının resmi nikahsız evlendiklerini ve daha sonra annesinin, babasından şiddet gördüğü için bırakıp gittiğini anlatan Merve Çınar, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Annesini bulmak isteyen Merve Hanım şu açıklamayı yaptı:

"Benim de 5 yaşında oğlum var. Annemi bir kere bile olsa görmek istiyorum. Çocukluğuma dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben öz anemi görmek istiyorum. Annenin vücut bulmuş halini dünyada bir kere bile olsa görmek istiyorum. Anne diyerek canı gönülden sarılmak istiyorum"

2004 yılında babasının başka bir kadınla evlendiğini ifade eden genç kız, kendisini babaannesinin büyüttüğünü vurguladı. Annesinin kendisini ve kardeşini komşuya bırakarak gittiğini ifade eden Merve Çınar, babasını annesiyle ilgili hiçbir soruya cevap vermediğinin de altını çizdi.

Eşinden ayrılan ve çocuğunu yalnız büyüten Merve Hanım ""Bana hayatı acı bir şekilde öğrettiler. Ben beş parasız sokaklarda kaldım. Zorla kendime iş buldum. Çok acı çektim. Eşimden boşandım. Oğluma tek başıma bakıyorum. Eğer annemi bulabilirsem tüm acılarım tüm kırgınlıklarım geçecek gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Nermin Akbağ'ı tanıyan kişiler tek tek canlı yayına bağlanarak bildiklerini anlattı.

Canlı yayına Merve'nin teyzesi bağlandı. Yaşlı kadın, "Nermin şimdi Bursa'da yaşıyor. Evli ve 2 çocuğu var. Merve'yi ve kardeşini çok aradı ama göstermediler. Biz her zaman senin yanındayız. Sen çık bize gel kızım. Size her zaman sahip çıkarız. Benim kızım yok zaten. Annen seni duyunca heyecanladı. Eşine uygun bir dille senden bahsedecek." dedi.

Kısa sürede bulunan Nermin Akbağ, çocuklarından eşine bahsetmediği için canlı yayına bağlanmak istemedi. Merve Çınar ise annesinin eşine seslendi ve "Beni anlayacağını düşünüyorum ben de evladıyım kavuşmak istiyorum" dedi.





