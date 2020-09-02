Müge Anlı'da baldızının kızıyla cinsel ilişkiye giren erkek skandalı

Müge Anlı Atv canlı yayınında, faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar, 22 Haziran 2016'da birlikte yaşadığı kızı Ayşe Avcı'nın evinden kendi evine gitmek üzere ayrıldı. Akşam saat 19.00'a kadar gelmemesi üzerine çocukları ve torunları tarafından aranılan Gülsüm Çınar için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Çınar'ın en son kaldığı ev olmak üzere Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, Antalya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İHH ve diğer ekipler ile iz takip köpeklerinin de aralarında bulunduğu 70 kişilik geniş katılımlı arama çalışması başlatıldı. BALDIZININ KIZIYLA YASAK İLİŞKİ! Gülsüm Çınar'ın torunu Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Müge Anlı canlı yayınında, şüpheli olarak gösterilen damadın baldızının kızıyla yasak ilişki içerisinde olduğu iddia edildi.

"ERKEK HATA YAPABİLİR AMA KADIN HATA YAPAMAZ" "Ben bir erkeğe baksam benim günahımdır ama o bir kadına bakıyorsa onun günahı" diyen Ayşe Avcı'ya, Psikiyatrist Arif Verimli'nin, 'Mustafa, Ayşe Hanım senin yaptığını sana yapsa ne yapardın?' sorusunu yöneltmesi üzerine gelen yanıt stüdyoda gerginliğe neden oldu. Mustafa Bey,'Ben ayrılırdım hata yaptığı için' dedi, Müge Anlı, 'E o seni affetmiş sen de onu affetseydin" dedi. Mustafa Bey'in sözlerine, "Bir erkek hata yapabilir ama bir kadın hata yapamaz" şeklinde devam etmesi, stüdyoda bulunan herkesi sinirlendirdi. Tarafları Atv'nin yeni stüdyosunda konuk eden Müge Anlı, duydukları karşısında çileden çıktı. "Her kadın kendi namusunu korumakla mükelleftir ama bir kadın nasıl kendi namusunu ve şerefini korumakla mükellefse, erkek de aynı şekilde davranmak zorundadır. Kusura bakmayın! Bunun kadını erkeği yoktur! Ahlak ahlaktır, namus namustur, kadını erkeği yoktur! Siz diyorsunuz ki, 'Erkekler her şeyi yapsın, gelsin özür dilesin, biz de onları kabul ederiz ' neden böyle düşünüyorsunuz? şeklinde tepki gösterdi.

MÜGE ANLI'DAKİ GÜLÜM NİNE (ÇINAR) OLAYI NEDİR? Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar, 22 Haziran 2016'da birlikte yaşadığı kızı Ayşe Avcı'nın evinden kendi evine gitmek üzere ayrıldı. Akşam saat 19.00'a kadar gelmemesi üzerine çocukları ve torunları tarafından aranılan Gülsüm Çınar için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Çınar'ın en son kaldığı ev olmak üzere Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, Antalya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İHH ve diğer ekipler ile iz takip köpeklerinin de aralarında bulunduğu 70 kişilik geniş katılımlı arama çalışması başlatıldı.

5 GÜNLÜK ARAMADAN SONUÇ ÇIKMADI Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterin de havadan destek verdiği ve Gülsüm Çınar'ın evi merkez alınarak yapılan aramalarda, ormanlık alanın içi, suyolları, dere yatakları, kuyular, tarla ve bahçeler didik didik arandı. Ekiplerin 5 gün boyunca gerçekleştirdiği aramalardan herhangi bir sonuç elde edilemedi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yapılan araştırma sonucunda Gülsüm Çınar'ın kaçırıldığına dair delil bulunamaması üzerine kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.