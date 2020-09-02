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Müge Anlı'da baldızının kızıyla cinsel ilişkiye giren erkek skandalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 14:06 | Son Güncelleme

Müge Anlı canlı yayında baldızının kızıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Mustada Avcı ve eşi Ayşe Avcı'nın sözleriyle çileden çıktı.

Müge Anlı Atv canlı yayınında, faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar, 22 Haziran 2016'da birlikte yaşadığı kızı Ayşe Avcı'nın evinden kendi evine gitmek üzere ayrıldı. Akşam saat 19.00'a kadar gelmemesi üzerine çocukları ve torunları tarafından aranılan Gülsüm Çınar için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Çınar'ın en son kaldığı ev olmak üzere Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, Antalya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İHH ve diğer ekipler ile iz takip köpeklerinin de aralarında bulunduğu 70 kişilik geniş katılımlı arama çalışması başlatıldı.

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BALDIZININ KIZIYLA YASAK İLİŞKİ!

Gülsüm Çınar'ın torunu Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Müge Anlı canlı yayınında, şüpheli olarak gösterilen damadın baldızının kızıyla yasak ilişki içerisinde olduğu iddia edildi.

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"ERKEK HATA YAPABİLİR AMA KADIN HATA YAPAMAZ"

"Ben bir erkeğe baksam benim günahımdır ama o bir kadına bakıyorsa onun günahı" diyen Ayşe Avcı'ya, Psikiyatrist Arif Verimli'nin, 'Mustafa, Ayşe Hanım senin yaptığını sana yapsa ne yapardın?' sorusunu yöneltmesi üzerine gelen yanıt stüdyoda gerginliğe neden oldu. Mustafa Bey,'Ben ayrılırdım hata yaptığı için' dedi, Müge Anlı, 'E o seni affetmiş sen de onu affetseydin" dedi. Mustafa Bey'in sözlerine, "Bir erkek hata yapabilir ama bir kadın hata yapamaz" şeklinde devam etmesi, stüdyoda bulunan herkesi sinirlendirdi.

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Tarafları Atv'nin yeni stüdyosunda konuk eden Müge Anlı, duydukları karşısında çileden çıktı. "Her kadın kendi namusunu korumakla mükelleftir ama bir kadın nasıl kendi namusunu ve şerefini korumakla mükellefse, erkek de aynı şekilde davranmak zorundadır. Kusura bakmayın! Bunun kadını erkeği yoktur! Ahlak ahlaktır, namus namustur, kadını erkeği yoktur! Siz diyorsunuz ki, 'Erkekler her şeyi yapsın, gelsin özür dilesin, biz de onları kabul ederiz ' neden böyle düşünüyorsunuz? şeklinde tepki gösterdi.

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MÜGE ANLI'DAKİ GÜLÜM NİNE (ÇINAR) OLAYI NEDİR?

Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar, 22 Haziran 2016'da birlikte yaşadığı kızı Ayşe Avcı'nın evinden kendi evine gitmek üzere ayrıldı. Akşam saat 19.00'a kadar gelmemesi üzerine çocukları ve torunları tarafından aranılan Gülsüm Çınar için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Çınar'ın en son kaldığı ev olmak üzere Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, Antalya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İHH ve diğer ekipler ile iz takip köpeklerinin de aralarında bulunduğu 70 kişilik geniş katılımlı arama çalışması başlatıldı.
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5 GÜNLÜK ARAMADAN SONUÇ ÇIKMADI

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterin de havadan destek verdiği ve Gülsüm Çınar'ın evi merkez alınarak yapılan aramalarda, ormanlık alanın içi, suyolları, dere yatakları, kuyular, tarla ve bahçeler didik didik arandı. Ekiplerin 5 gün boyunca gerçekleştirdiği aramalardan herhangi bir sonuç elde edilemedi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yapılan araştırma sonucunda Gülsüm Çınar'ın kaçırıldığına dair delil bulunamaması üzerine kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

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'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Jandarma tarafından olayla ilgili olarak yapılan araştırma ve çalışma sonucunda Gülsüm Çınar'ın damadı Mustafa Avcı ve kızları gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler 'adli kontrol' şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üçlü hakkında 'kasten öldürme', hakkında da 'üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlanarak, şüphelilerin cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

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DAMAT İŞ YERİNDEN İZİN ALMIŞ

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Mustafa Avcı.'nın olay sırasında tüm gün işyerinde olduğunu söylediği ancak saat 13.30 ile 17.00 arasında işyerinde bulunmadığı, temizlik işleri müdüründen saat 12.30 sıralarında 'kayınvalidesinin kaybolduğu' gerekçesiyle izin aldığı, şüphelinin aynı işyerinde çalışan arkadaşı B.A.'dan kendisi için işyerinde olduğu şeklinde yalancı şahitlik yapmasını istediğini, diğer iş arkadaşlarının da işyerinde olmadığını söyledikleri ileri sürüldü.

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BAKMAKTAN BIKIP, 'İKİMİZDE ÖLELİM, KURTULALIM' DEMİŞ

Gülsüm Çınar'ın kendisine ait evin yarı hissesini bakımını yapmak şartıyla kızı şüpheli Ayşe Avcı.'ya 2010 yılında noter kanalıyla devrettiği belirtilen iddianamede, Ayşe Avcı'nın, Gülsüm Çınar'a bakmaktan bıktığı ve 'ikimizde ölelim, kurtulalım' diye söylediği yer aldı.


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