Müge Anlı'da Gülizar'ın Şiar itirafı tüyler ürpetti! 'Hami odunla Şiar'ı taciz etti öldü diye ...'

Hami'nin dövdüğü Şiar'ın 'öldüğünü' düşündüklerini belirten Gülüzar Kılıç, Hami'nin şekerinin de bu yüzden çıktığını anlattı. Bunun üzerine Hami ile hastaneye gittiklerini belirten Gülüzar, "Hami hastanede Şiar'ı öldürdüğünü sandığı için korktuğundan ağlıyordu" dedi.

Gülüzar Kılıç, Hami Kıcı'nın o gün kendisini döverken Şiar'ın araya girdiğini belirtti. Çivili sopayla dövdüğü Şiar Kılıç'ın eli ve ayağından kanlar gelmeye başladı. Dayak sonrasında ağzından yeşil sıvılar gelen Şiar, sonrasında kendisinden geçti. Gülüzar yanan evde duvarlarda kan olduğunu da anlatarak 'Beni dövdü duvarlarda benim kanım vardı" dedi.

Canlı yayında gelen 'sopayla cinsel taciz' iddiası ise tüyleri diken diken etti. Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın yanarak ölmesinin gerçek sebebi ortaya çıktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın katil zanlıları Gülüzar ve Hami polis tarafından stüdyodan alınarak sorgulanmak üzeri polis merkezine götürüldü.



Gülüzar Kılıç, hastanede Hami'nin ağladığını gören doktora '9 yaşındaki oğlumuz öldü o yüzden ağlıyor" demesinin sebebini de açıkladı. Hami'nin hastaneye giderken, "Şiar'ın öldüğünü söylersen, evdeki 2 kızını da öldürürüm' diyerek kendisini tehdit ettiğini açıklayan Gülüzar, "bu yüzden doktora bu şekilde durumu anlatmaya çalıştım" dedi.

Hastaneden geldiklerinde Şiar'ın yaşadığını gördüklerini belirten Gülüzar, Şiar'a yemek yedirmeye çalıştığını belirtti. Ancak küçük çocuğun yemek yiyemediğini ağzından yeşil sıvılar geldiğini ve yürümeyemediğini açıkladı. Şiar yanan evde uyurken kendisinin yan evde uyuya kaldığını belirten Gülüzar, şunları anlattı:

"Uyandığımda Hami dışardan geliyordu. Tuvaletini yapmaya gittiğini söyledi. 20 dakika sonra yangın kokusunu aldık. Hami dışarı çıktığında evi yaktı mı görmedim. Ama yangını görmesi lazımdı."

KORKUNÇ İTİRAF! ODUNLA...

Dehşete düşüren bir detay daha ortaya çıktı. Hami Kılıç, küçük Şiar Kılıç'ı cinsel yönden de taciz etmiş. Gülüzar'ın itirafı kan dondurdu. Gülüzar açıklamasında "Hami sopayla Şiar'ı taciz etmeye çalıştı. Engel olmaya çalışınca odunla bana vurdu.

Bunu kızlarıma yapmaya çalışmasına izin vermedim. Şiar'ı hastaneye götürmeye çalıştım. Götürürsen kızlarına da aynısı olur diye tehdit etti." dedi.

Gülüzar'ın itirafları sonrasında Hami "Ben Şiar'ı dövmedim. Gülüzar sürekli şamarlıyordu. Gülüzar ondan ayrıldığım için iftira atıyor" iddiasında bulundu. Hami, Gülüzar'ın bu anlattıklarıyla kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Hami çocukları odunla cinsel olarak taciz ettiği iddiasına ilişkin de 'Kesinlikle yalan' dedi.

