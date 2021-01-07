Müge Anlı'da ortaya çıktı! Zeynep Güngör defalarca kez bıçaklanıp...

İstanbul’da 2019 yılının Eylül ayında esrarengiz bir şekilde kaybolan 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Zeynep Güngör, her yerde aranıyordu. Ailesi, aradan geçen zamana rağmen Zeynep Güngör’den tek bir haber bile alamaması üzerine Müge Anlı’nın programına başvurdu.

Kayıp kadının kız kardeşleri canlı yayında, “Zeynep’in E. adında bir sevgilisi vardı. Kaybolduğu gün onunla görüşmüştü. Kardeşimizi öldürdüğünü düşünüyoruz” dedi. Zeynep Güngör’ün kaybolmadan 10 gün önce de sevgilisi E. tarafından öldüresiye dövüldüğü iddia edildi.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine kimliği belirsiz cesetler üzerinde yapılan araştırmada Zeynep Güngör’ün defalarca kez bıçaklanıp öldürüldükten sonra İstanbul çıkışında jandarma bölgesine atıldığı ortaya çıktı.

Şimdi her yerde 34 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep Güngör’ün katil ya da katilleri aranıyor. Yayın öncesi acı haberi alan kardeşler ise canlı yayında cinayetin detaylarını dinlerken gözyaşlarına boğuldu. (İHA)

