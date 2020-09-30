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Müge Anlı'da tüyler ürperten olay! Her şeyi itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 11:40 | Son Güncelleme

Fatura yatırmak için dışarı çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi Duygu Çelikten'in katili Veli Ünder Fethiye'de ormanlık alanda saklanırken yakalandı. Veli Ünder ilk ifadesinde Duygu Çelikten'i 'Hakaret ettiği için öldürdüm' dedi.

Müge Anlı'da tüyler ürperten olay! Her şeyi itiraf etti

Fatura yatırmak için dışarı çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi Duygu Çelikten'in bulunması için ailesi araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Genç kadın, evli ve 3 çocuk babası komşusu Veli Ünder tarafından bir araca bindirilerek kaçırdığı iddia edilmişti.

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VELİ ÜNDER YAKALANDI

Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında sıcak gelişmeyi; “Veli Ünder, dün gece Antalya’da saklandığı evde yakalandı” diyerek duyurdu. Öldürüldüğü düşünülen evli ve iki çocuk babası Veli Ünder, sevgilisi Duygu Çelikten’i öldürdüğünü itiraf ett

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Veli Ünder yaptığı ilk açıklamada, 'Ben Duygu'nun üzerine ev almak istiyordum. Evi aldım ancak üzerine yapmadım evi. Sonra tartışık, büyük bir tartışmaydı. Tartışma sırasında ağır konuştu. Küfürler ve hakaretler etti. Ben de dayanamadım ve öldürdüm. Çok pişmanım.' dedi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı. İkiliden daha sonra haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten'in ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. 13 gündür kızlarından haber alamayan aile, Müge Anlı canlı yayına katılarak, kızının bulunması için çağrıda bulundu.

Acılı anne daha sonra kendilerine şahsın kayınvalidesi tarafından telefon açılarak kızının 'vurulduğunun' söylendiğini belirtmişti.

BAŞI KOPMUŞ, VÜCUDU ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, dün 2 çocuk annesi kadının cesedini, Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandı.


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