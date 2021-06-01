Müge Anlı’daki sevgilisi tarafından öldürülen Fatma Öz cinayetiyle yeni gelişme! Müge Anlı Instagram'dan paylaştı

2 çocuk annesi 45 yaşındaki Fatma Öz, 19 Nisan gününden itibaren kayıp. Günlerdir kızlarından haber alamayan endişeli aile de soluğu Müge Anlı'da almıştı. Aile, kızlarının sevgilisi ve beraber Sivas'ta yaşadığı Bahri Maraşlı'dan şüphelendiklerini söylemiş, bu beyanın ardından da Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Müdürlüğü Ekipleri ve Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Savcılık talimatıyla harekete geçerek Bahri Maraşlı'nın evinde inceleme çalışmaları başlatmıştı.

İddiaların ve araştırmaların ardından Öz'ün sevgilisi Bahri Maraşlı ise canlı yayına bağlanıp eski eşinden şüphelendiğini ve bir an önce her şeyin ortaya çıkmasını istediğini belirtmişti.

MÜGE ANLI INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Kısa bir süre sonra Öz’ün evli sevgilisi tarafından katledildiği ortaya çıktı. Bugün ise cinayetle ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam etti. Reklam arasına kadar devam eden kavga, Müge Anlı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

POLİSE GİDİP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Fatma Öz’ün kaybında dikkatleri çeken isim ise Bahri Maraşlı. Öz’ün sevgilisi olan Bahri Maraşlı, Müge Anlı’nın programına katıldığında çelişkili ifadelerle herkesin hafızasında yer edinmeyi başardı. Hatta Maraşlı’nın bir diğer sevgilisi Yasemin Doğan'da programa dahil oldu ve ikilinin arasında duygusal bir bağ olmadığını söyleyerek Basri’yi korumuştu. Kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı. Bir kıskançlık krizi sonucunda Fatma Öz’ü öldüren Maraşlı; kendi canına kıymaya çalıştıktan sonra polise giderek her şeyi itiraf etti ve kadının cansız bedeni ortaya çıktı.