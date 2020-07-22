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Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayı gündem oldu! Anne Gülizar'in şaşırtan sözleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 12:05 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz nisan ayında Sakarya’nın Kocaali ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yaşamını yitirmişti. Olaydan aylar sonra Müge Anlı programına katılan Şiar Kılıç’ın babası oğlunun yangından önce öldürülmüş olabileceğinden şüphelendiğini dile getirdi. Programa katılan Anne Gülizar Emanet’in sözleri ise şok etkisi yarattı

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayı gündem oldu! Anne Gülizar'in şaşırtan sözleri

Müge Anlı ve ekibi Nisan ayında Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünü araştırıyor. Baba Samet, dede Kemal ve eşi Emine Kılıç, Müge Anlı'ya çıkarak küçük Şiar'ın ölümü hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Baba Samet, oğlunun eski eşinin ilişki içerisinde bulunduğu kişi tarafından şiddete maruz kaldığını ve öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Yangından 2 gün önce hastaneye giden Gülizar Emanet’in doktora oğlunun öldüğünü söylemesi ise soru işaretlerini çoğalttı. Müge Anlı, anne Gülizar'ı o tarihte ölmemiş oğlunu "o gün" neden ölmüş gibi gösterdiğini sorguladı ancak yanıt alamadı.

“13 YAŞINA GİRMEDEN ÖLECEK"

Müge Anlı canlı yayınına katılan baba, dede ve babaanne, Müge Anlı'dan yardım isterken, Gülizar Amanet’in aynı evde yaşadığı Bahadır Bey canlı yayına bağlandı. Bahadır Bey'in, "Gece 23.00 sıralarında Şiar uyumak için bitişiğimizdeki eve geçti. Gülizar zaten daha önce, 'Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek' demişti" sözleri şoke etkisi yarattı.

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ŞÜPHE BIRAKAN İDDİALAR

Olaya tanık olan bir izleyicinin “yangından cesedi çıkarılırken, Şiar Kılıç'ın el ve ayak bilekleri yoktu” sözleri ise şüphe bıraktı. Konuyla ilgili bir diğer iddia ise Bahadır Bey ve Gülizar Amanet’in kavga ettiği, araya giren Şiar Kılıç’ın yere düşüp bir daha hareket etmediği idi.

Bu gelişme akıllara, 'Şiar Kılıç'ın katili anne mi?" sorusunu getirdi. Gülizar Amanet son olarak,"Kızım Medine de 18 yaşına girmeden ölecek. Çocuklarımı onlara vermem" sözleri ile şoke etti.


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