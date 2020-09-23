Müge Anlı'dan Aleyna Çakır açıklaması! Destek istedi

Müge Anlı, bir süredir ATV'deki programında Aleyna Çakır cinayetini işledi. Hatta Çakır'ın cinayetine dair birçok sır perdesini aralayan Anlı, Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun ve çevresi tarafından da tehdit edildiğini söyledi. Dünki canlı yayına ise Çakır'ın ailesini çıkarmadı ve bir süre dosyayı rafa kaldırdığını söyledi. Müge Anlı bugün canlı yayına yeniden Aleyna'nın ailesini çıkardı ve açıklamalar yaptı.

ALEYNA ÇAKIR DOSYASI KAPANMADI

Müge Anlı'nın bu kararı sosyal medyaya damgasını vurdu ve birçok kişi Müge Anlı'nın korktuğunu ve bu sebeple dosyayı kapatma kararını aldığını iddia etti. Bu iddialar nedeniyle tepki çeken Müge Anlı, bugün yayımlanan canlı yayında hem Aleyna Çakır'ın ailesini yeniden konuk olarak aldı hem de gelen tepkilere dair açıklama yaptı.

ADALET BAKANI'NDAN MÜGE ANLI AÇIKLAMASI

Müge Anlı, öncelikle CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in konuğu olan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün eleştirilerine cevap verdi. Bakan Gül Müge Anlı ve olayla ilgili şunları söylemişti:

"Çok trajik üzücü bir hadise. Soruşturma devam ediyor. Biliyorsunuz gizli bir şekilde devam eder. Yapacağım yorum, soruşturmanın titizlikle yapıldığına inanıyoruz. Soruşturma neticesinde aldığı kararlar ile adalet duygusunu tatmin edeceğine inanıyoruz. Hakim savcının sosyal medyası televizyonu yok. Onlar kararlarıyla konuşuyor. Adliye bir beyaz süttür orada bir leke varsa bunu kimse affetmez. Haksız yorumlar yapılabilir ama hakim savcı fiile bakar. Böyle önemli bir konuda saygıyla süreci beklemek lazım. Savcı hangi delile ulaştı bilmiyoruz. Bir TV programcısı değildir savcı. Savcı adaleti yerine getirmeye çalışan bir yargı mensubudur. Hakim öyledir. Varsa bir delilin arkadaş yeri adliyedir karakoldur. Gidip adliye ve karakola konuşacaksın. Adaletin tecelli etmesini istiyorsan savcıya kolluğa elindeki delili vereceksin.''