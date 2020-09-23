MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı'dan Aleyna Çakır açıklaması! Destek istedi

Müge Anlı'dan Aleyna Çakır açıklaması! Destek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 14:02 | Son Güncelleme

Aleyna Çakır ölümünü gündeme getiren Müge Anlı, 'Aleyna Çakır dosyasını kapattı'' iddialarına açıklık getirdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sitem eden Müge Anlı 'Daha ben ne yapayım' dedi.

Müge Anlı'dan Aleyna Çakır açıklaması! Destek istedi

Müge Anlı, bir süredir ATV'deki programında Aleyna Çakır cinayetini işledi. Hatta Çakır'ın cinayetine dair birçok sır perdesini aralayan Anlı, Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun ve çevresi tarafından da tehdit edildiğini söyledi. Dünki canlı yayına ise Çakır'ın ailesini çıkarmadı ve bir süre dosyayı rafa kaldırdığını söyledi. Müge Anlı bugün canlı yayına yeniden Aleyna'nın ailesini çıkardı ve açıklamalar yaptı.

ALEYNA ÇAKIR DOSYASI KAPANMADI

Müge Anlı'nın bu kararı sosyal medyaya damgasını vurdu ve birçok kişi Müge Anlı'nın korktuğunu ve bu sebeple dosyayı kapatma kararını aldığını iddia etti. Bu iddialar nedeniyle tepki çeken Müge Anlı, bugün yayımlanan canlı yayında hem Aleyna Çakır'ın ailesini yeniden konuk olarak aldı hem de gelen tepkilere dair açıklama yaptı.

ADALET BAKANI'NDAN MÜGE ANLI AÇIKLAMASI

Müge Anlı, öncelikle CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in konuğu olan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün eleştirilerine cevap verdi. Bakan Gül Müge Anlı ve olayla ilgili şunları söylemişti:
"Çok trajik üzücü bir hadise. Soruşturma devam ediyor. Biliyorsunuz gizli bir şekilde devam eder. Yapacağım yorum, soruşturmanın titizlikle yapıldığına inanıyoruz. Soruşturma neticesinde aldığı kararlar ile adalet duygusunu tatmin edeceğine inanıyoruz. Hakim savcının sosyal medyası televizyonu yok. Onlar kararlarıyla konuşuyor. Adliye bir beyaz süttür orada bir leke varsa bunu kimse affetmez. Haksız yorumlar yapılabilir ama hakim savcı fiile bakar. Böyle önemli bir konuda saygıyla süreci beklemek lazım. Savcı hangi delile ulaştı bilmiyoruz. Bir TV programcısı değildir savcı. Savcı adaleti yerine getirmeye çalışan bir yargı mensubudur. Hakim öyledir. Varsa bir delilin arkadaş yeri adliyedir karakoldur. Gidip adliye ve karakola konuşacaksın. Adaletin tecelli etmesini istiyorsan savcıya kolluğa elindeki delili vereceksin.''

MÜGE ANLI'DAN BAKAN'A CEVAP

Gül'ün bu sözlerine katıldığını ifade eden Müge Anlı, şimdiye kadar birçok olayda bizzat bakanlığın kendisinden yardım istediğini belirterek şunları söyledi:

''Birinin gelip demesi lazım ki sizi arayan kim ben de onu bulayım, benim böyle bir yetkim yok ki. Ben buraya gelenlerin ifadelerini daktilodan geçirip tanık diye vereyim. Ne yapabilirim yani."

KORKTU İDDİALARINA YANIT!

Hakkında çıkan ''Müge Anlı korktu, çekindi'' gibi iddialara ise Anlı, şu cevabı verdi:

''Arkadaşlar, ben her zaman söylüyorum bu programı beraber yapıyoruz, yapabileceğim ne kaldı lütfen bana onu söyleyin, ben de onu yapayım. Bu kadar daha bilgi, görgü şahidi bulamam ki herkes geldi, konuştu, bildiklerini aktardı. Kamuoyunda da mahkemede de savcıda da poliste de bence bu konu hakkında bir kanaat oluştu. Soruşturmalar yürütülüyor ve aile de burada çıkacak sonucu bekliyor. Avukat kayıtları tekrar istedi.''

"BEN ADALETE GÜVENİYORUM"

"Gecenin 12'sinden sonrası yok bize gecenin 12'sinden sonrası gelmemiş bunu istedim diyor ben bunların altında bir art niyet aramadım aramayacağım da ben adalete güveniyorum çünkü güvenmek zorundayım başka güvenebileceğim bir mecra yok. Polisime de güveniyorum savcıma da güveniyorum.''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Köpeğine bebekler gibi bakıyorKöpeğine bebekler gibi bakıyor
Yaş farkı gündem oldu!Yaş farkı gündem oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaley Cuoco köpeğine bebekler gibi bakıyor
Köpeğine bebekler gibi bakıyor
Cansu Tosun doğum kilolarını böyle vermiş! İşte sırrı...
Cansu Tosun doğum kilolarını böyle vermiş! İşte sırrı...
Best Model birincisi ve dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı
Ünlü isme silahlı saldırı!
Survivor Berkan Karabulut’un sevgilisi Lale Zuanna Onuk’un kilolu hali görenleri şoke etti
Değişimi ortaya çıktı! Eski halini görenler inanamadı!
Draya Michele dikkatli bakışlara aldırmadı
Dikkatli bakışlara aldırmadı
Survivor Murat Ceylan ve Damla Can arasında neler oluyor? Sürpriz buluşmanın perde arkası!
Survivor yarışmacıları arasında aşk sinyalleri!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.