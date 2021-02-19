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Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli Didem Arslan Yılmaz'a mı transfer oldu?

19.02.2021 11:12 | Son Güncelleme:
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Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli Didem Arslan Yılmaz'a mı transfer oldu?

Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında fikirleri ile yer alan Prof. Dr. Arif Verimli programdan ayrılmasıyla gündem olmuştu. Arif Verimli Didem Arslan Yılmaz'ın programına transfer olup olmadığını açıkladı.

Arif Verimli, sabah kuşağında yayın hayatını sürdüren ve çok izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında danışman olarak yer alıyordu. Ancak bir süredir ekranlarda olmayan Arif Verimli, programdan ayrıldığını açıkladı.

Verimli'nin ayrılığının ardından ortaya bomba bir iddia atıldı. Arif Verimli'nin Didem Arslan Yılmaz'ın programına transfer olduğu söyleniyordu. Bir takipçisi Verimli'ye "Didem Arslan Yılmaz'ın Vazgeçme programıyla anlaşma yaptığınız söyleniyor, doğruysa size yakışmaz söylemleriniz farklıydı çünkü" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

Verimli ise bu iddialara "Benim muayenehane saatim zaten 14:00-20:00 arasında. Ben asla öğleden sonra kuşağında bulunmam. Ki benim prensiplerim var, dinleniyorum ben" dedi.

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ARİF VERİMLİ NEDEN AYRILDI?

Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, fenomen programdan neden ayrıldığını duyurdu. Buna göre Verimli, ''Sevenlerim, Dostlarım; 12.02.2021 tarihi itibari ile 2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim.

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Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim, herkese gönülden başarılar diliyorum... Saygılarımla..." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan kısa bir videoyla ayrılma sebebini açıkça ifade etti. Konuşmasında, ''Son zamanlarda benim kırgınlığım oldu. Bu kırgınlığımın da ismini söylemek istemiyorum. Bu kırgınlık benim mutsuzluğum ile beraber sağlığıma yansıyacaktı. Sağlığımı korumak amacıyla programdan kendi isteğim ile ayrıldım'' dedi.


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