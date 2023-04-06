MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı'dan olay itiraf! "Şinasi alyansını çıkarmış!" diye şaşırdı, gerçek çok farklı çıktı

Müge Anlı'dan olay itiraf! "Şinasi alyansını çıkarmış!" diye şaşırdı, gerçek çok farklı çıktı

06.04.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na ilişkin yaptığı itiraf olay oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında başına gelen bir olayı anlatan ünlü gazeteci, stüdyodakileri şaşırttı. Sabah masanın üzerinde yüzük gördüğünde "Şinasi alyansını çıkarmış" diye eşinin parmağına bakan Müge Anlı'nın anısı ekran başındakileri gülümsetti.

Müge Anlı'dan olay itiraf! "Şinasi alyansını çıkarmış!" diye şaşırdı, gerçek çok farklı çıktı

Müge Anlı canlı yayında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Geçtiğimiz yıl, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanan 4. sınıf Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı'nın açıklamaları hem stüdyodakileri hem de izleyenleri şaşırttı. Geçen gün elinde tuttuğu yapıştırıcının patladığını anlatan Müge Anlı, "Üst parmaklarım birbirine yapıştı. Sevcan da yanımda. Bütün gece sabaha kadar uğraştım. Yaralar oldu. Çıkartamadık. Neyse parmaklarımı ayırdık" dedi.

Müge Anlı

MASADA ALYANS OLDUĞUNU GÖREN MÜGE ANLI'DAN GÜLÜMSETEN HAREKET

Sabah kalktığında masada bir alyans gördüğünü ifade eden Müge Anlı yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Baktım alyans kapının oradaki rafta duruyor. 'Şinasi alyansını çıkarmış' dedim. Uyuyor adam. Gittim parmaklarını arıyorum niye çıkar çıkarmış diye"

Müge Anlı

MÜGE ANLI, ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU'NUN PARMAKLARINI KONTROL ETTİ

Eşinin eline bakarken yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Müge Anlı, "Meğer benim alyansımmış o. Rahmi Bey 'Alyans çıkarılmaz' diyor ya. Benim için de o kadar doğru ki; ben kendim çıkardım diye düşünmüyorum. Bir de gidip kontrol ediyorum. Ay bir de baktım ben de yok. Yani gerçekten bir şeyi sonuna kadar yapacaksın. Çıkardım, kenara koydum yok. Ben buna inanmıyorum. Çıkardığında o iş bitmiştir, çıkarmışsındır. Bu artık kararının son noktası olsun"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son hali ağızları açık bıraktı! “İlk defa gözlüksüz gördüm”Son hali ağızları açık bıraktı! “İlk defa gözlüksüz gördüm”
72 kilo verip incecik oldu! Esin Gündoğdu'nun son halini rol arkadaşları bile tanıyamadı! 72 kilo verip incecik oldu! Esin Gündoğdu'nun son halini rol arkadaşları bile tanıyamadı!
Siyasette Cezmi Baskın sürprizi! TİP'e katıldıSiyasette Cezmi Baskın sürprizi! TİP'e katıldı
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Şinasi Yüzbaşıoğlu doğru ele

En Çok Okunan Haberler

Emeklilerden sonra sıra onlarda! 2000 TL bayram ikramiyesi verilecek

Emeklilerden sonra sıra onlarda! 2000 TL bayram ikramiyesi verilecek

Erdoğan açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürprizi

Erdoğan açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürprizi

Ahmet Özal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı

Ahmet Özal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı

Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

Deprem bölgesinden dönen belediye görevlilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü 14 yaralı

Deprem bölgesinden dönen belediye görevlilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü 14 yaralı

Sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı! Zahide Yetiş'in yeni hayatı...

Sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı! Zahide Yetiş'in yeni hayatı...

İlginizi Çekebilir

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.