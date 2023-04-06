Müge Anlı'dan olay itiraf! "Şinasi alyansını çıkarmış!" diye şaşırdı, gerçek çok farklı çıktı

Müge Anlı canlı yayında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Geçtiğimiz yıl, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanan 4. sınıf Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı'nın açıklamaları hem stüdyodakileri hem de izleyenleri şaşırttı. Geçen gün elinde tuttuğu yapıştırıcının patladığını anlatan Müge Anlı, "Üst parmaklarım birbirine yapıştı. Sevcan da yanımda. Bütün gece sabaha kadar uğraştım. Yaralar oldu. Çıkartamadık. Neyse parmaklarımı ayırdık" dedi.

MASADA ALYANS OLDUĞUNU GÖREN MÜGE ANLI'DAN GÜLÜMSETEN HAREKET

Sabah kalktığında masada bir alyans gördüğünü ifade eden Müge Anlı yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Baktım alyans kapının oradaki rafta duruyor. 'Şinasi alyansını çıkarmış' dedim. Uyuyor adam. Gittim parmaklarını arıyorum niye çıkar çıkarmış diye"

MÜGE ANLI, ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU'NUN PARMAKLARINI KONTROL ETTİ

Eşinin eline bakarken yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Müge Anlı, "Meğer benim alyansımmış o. Rahmi Bey 'Alyans çıkarılmaz' diyor ya. Benim için de o kadar doğru ki; ben kendim çıkardım diye düşünmüyorum. Bir de gidip kontrol ediyorum. Ay bir de baktım ben de yok. Yani gerçekten bir şeyi sonuna kadar yapacaksın. Çıkardım, kenara koydum yok. Ben buna inanmıyorum. Çıkardığında o iş bitmiştir, çıkarmışsındır. Bu artık kararının son noktası olsun"

