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Müge Anlı'dan romantik paylaşım! ''Ateş bacayı sardı!''

27.11.2021 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündemden düşmeyen başarılı sunucu Müge Anlı, Instagram hesabından paylaştığı romantik videoyla dikkatleri üzerine çekti.

Müge Anlı'dan romantik paylaşım! ''Ateş bacayı sardı!''

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan başarılı sunucu Müge Anlı, sosyal medya hesabından paylaştığı romantik videoyla, sevenlerini heyecanlandırdı. Anlı'ya hediye gelen oyuncak ayının üstündeki, ''Afiyet olsun dünya güzeli'' notu, ''Yeni bir aşk mı doğuyor?'' sorusunu akıllara getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, Anlı'nın romantik paylaşımına, ''Ateş bacayı sardı'', ''Her şeyi bulan Müge, aradığı aşkı da buldu'' ve ''Kesin sevgilisi var'' gibi yorumlar yaptı. Bir kullanıcı ise son günlerde, Anlı'ya program çıkışlarında çok fazla hediye geldiğini ve Anlı'nın hediyeleri gönderen kişinin ismini gizlediğini iddia etti.

Müge Anlı'dan romantik paylaşım! ''Ateş bacayı sardı!''

47 yaşındaki Müge Anlı, 1999-2008 yılları arasında meslektaşı Burhan Akdağ ile evli kalmış, ünlü çift, olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Müge Anlı'dan romantik paylaşım! ''Ateş bacayı sardı!''

Burhan Akdağ, bir dönem eski eşi Müge Anlı'nın, evli bir adamdan hamile olduğunu iddia etmişti. Müge Anlı'nın avukatı ise yaptığı resmi açıklamada, bu tür iddiaların, Anlı'yı itibarsızlaştırmak için ortaya atıldığını belirtmiş ve Akdağ'ın sözlerini kesin bir dille yalanlamıştı.

Müge Anlı'dan romantik paylaşım! ''Ateş bacayı sardı!''

Burhan Akdağ'ın, 'Koynumdaki Yılan' kitabında Müge Anlı ile yaşadığı sürece dair birçok ifade bulunuyor.

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