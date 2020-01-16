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  4. Müge Anlı dediğini yaptı! Sahte evlilik çetesi liderine canlı yayında gözaltı

Müge Anlı dediğini yaptı! Sahte evlilik çetesi liderine canlı yayında gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:29 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün Müge Anlı'nın programına dolandırılan erkekler damga vurmuştu. Fas’tan 600 kadın getirip evlilik vaadiyle erkekleri dolandırdığı iddia edilen M.Ş. canlı yayında gözaltına alındı.

Müge Anlı dediğini yaptı! Sahte evlilik çetesi liderine canlı yayında gözaltı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz gün evlenme vaadiyle kandırılan onlarca erkek vardı. Müge Anlı, mağdur olan bütün erkekleri canlı yayına tek tek çağırmıştı. Öyle erkekler stüdyoya sığmamıştı. ‘Sahte Evlilik Çetesi’ ile ilgili ATV'de yayınlanan programında emniyet yetkililerine seslenen Müge Anlı, “Saf insanları kandırıyorlar. Bunu burada bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim” demişti.

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Fas’tan 600 kadın getirip, Türk erkeklere evlenme vaadiyle pazarlayan ve onlarca lira para alıp dolandırdığı iddia edilen çete lideri M.Ş. bugün program için stüdyodaydı. Programda konuşulanları ihbar kabul eden Emniyet yetkilileri, çete lideri olduğu belirtilen M.Ş.’yi canlı yayında gözaltına aldı.

Evlilik mağduru erkekler Müge Anlı ile Tatlı Sert'e sığmadı!Evlilik mağduru erkekler Müge Anlı ile Tatlı Sert'e sığmadı!
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