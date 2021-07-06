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Müge Anlı Exxen'e geçiyor mu? İddialara yanıt geldi

06.07.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 yıldır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı'nın yeni sezonda, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e transfer olacağı iddia edilmişti. Müge Anlı hakkındaki bu iddialara açıklama geldi.

Müge Anlı Exxen'e geçiyor mu? İddialara yanıt geldi

Müge Anlı, ATV ekranlarında yaptığı programla, reyting rekorları kırıyor. Cinayetleri ortaya çıkarması ve kayıpları bulması nedeniyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Müge Anlı'nın programı son olarak sezon finali yapmıştı.

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Ancak finalden sonra ortaya atılan iddialar arasında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu paralı Exxen platformuna geçeceği yer alıyordu. Bu iddia gündeme gelir gelmez Uçankuş'da bir haber yer aldı.

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Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan Müge Anlı'nın, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanacağı iddiasına yanıt geldi. UçanKuş'un haberine göre Müge Anlı, yeni sezonda da ATV ekranlarında olacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ÖYE BİR ŞEY YAPARSA ASLA İZLEMİCEM
ne olur git
boşver acunu falan sen kendi bildiğin yoldan devam et

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