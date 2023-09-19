Müge Anlı "Film senaryosu" demişti! Kar maskeli katil iddiasıyla gündem olan patronun sonu bakın ne oldu

Müge Anlı, Mehmet Topaloğlu cinayetindeki sıcak gelişmeyi canlı yayında açıkladı. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Sivrihisar ilçesi İstiklalbağı Mahallesi'nde gerçekleşen olayı hatırlatan ünlü gazeteci, konuya ilişkin davanın sonuçlandığını belirtti.

Müge Anlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Benim aslında hep 'Film senaryosu' dediğim ve hiç itibar etmediğim bir hikaye vardı ortada. ^'Karmaskeli biri geldi köye, geldi çocuğu vurdu' demişti. Zaten biliyorsunuz ya kar maskeli oluyor bu cinayetlerde anlatılanlar ya da siyah camlı bir araba oluyor, iniyor böyle aşağıya. Bunlar çok film izliyorlar herhalde. Günlük hayatta hiç olmayacak şeyler.

13 Temmuz 2022 tarihinde Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehemt Topaloğlu'nun cinayetine ilişkin davanın Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmasında karar çıktı. Sadece kendisinin gördüğü ve kaldığını söylediği katil maskesi takan kişi iddiasıyla hem ailenin hem de iddianame aşamasında dosyanın tek şüphelisi olan Ahmet Çetin kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası aldı."

NE OLMUŞTU?

Olay, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Sivrihisar ilçesi İstiklalbağı Mahallesi'nde gerçekleşti.

Çobanlık yapan Mehmet Topaloğlu, yolda yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Mehmet Topaloğlu'nun ilgilendiği hayvanların sahibi Ahmet Çetin şüpheli olarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Çetin, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü celsesine tutuksuz sanık olarak katılan Çetin hakkında tutuklama kararı verildi.

"BEN BU OLAYDA MAĞDURUM"

Mahkemede konuşan sanık Ahmet Ç., “Ölen kişi benim işçimdi. Ben bu olayda mağdurum. Ben öldürmedim. Adalet istiyorum” dedi.

Cinayet zanlısı Ahmet Ç. hakkında iyi hal indirimiyle ‘kasten öldürme' suçundan 25 yıl, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.