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Müge Anlı kocasıyla arasındaki konuşmayı canlı yayında açıkladı! "Benimki ilk zamanlar..."

06.12.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Kelebek'te en iyi kadın sunucu ve en iyi gündüz kuşağı programı ödüllerini alan Müge Anlı yaşadığı mutluluğu canlı yayında izleyicileriyle paylaştı. Ödül törenindeki uzun konuşmalardan sıkıldığını ifade eden Müge Anlı kısa süre önce evlendiği Şinasi Yüzbaşıoğlu ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

Müge Anlı kocasıyla arasındaki konuşmayı canlı yayında açıkladı! "Benimki ilk zamanlar..."

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu kısa süre önce gözlerden uzak bir şekild evlenmişti. Zaman zaman programında eşine dair sözler söyleyen Müge Anlı Altın Kelebek'te ödülleri topladı. Ödülleri alıp Müge Anlı ile Tatlı Sert programının haftalık açılışını yapan başarılı isim ödül törenindeki uzun konuşmalardan sıkıldığını söyledi.

Müge Anlı yayında duygularını ifade ederken "Ödülü aldığımı duyunca bir araştırma yaptım. Şimdi Altın Kelebek kızmasın. Dedim ki 'Biz kaç oy aldık?' Bütün oylar bizim, çok teşekkür ediyorum. Vallahi ben kendi kendime bile oy vermedim" dedi.

Ekran Alıntısı

KOCASI İLK ZAMANLAR ŞAŞIRIYORMUŞ

Anlı kocasıyla arasında geçen diyaloğu da şöyle anlattı:

"Şimdi biz evlendik, abuk subuk haberler çıktı. Onlar da beni sevmediklerinden değil. Tıklanmak için falan abuk subuk haberler yapan oluyor. Başta benim eşim bunlara bakıyordu. 'Nasıl yazmışlar' falan… Ben de “Okuma, alış” diyorum.

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Sonra 'Seninkiler hiç merak etme hakkını arıyorlar sonuna kadar' diyor benimki. Benim izleyicilerimin benim evdeki adı seninkiler, sonra şimdi bizimkiler oldunuz. Oy atanların sayısını görünce o kadar mutlu oldum, o kadar sevindim ki… Siz arkamızda olduğunuz müddetçe bizlerin olayların üzerine güçlü bir şekilde, korkusuzca gitmemize vesile oluyor. O yüzden iyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum."


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