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Müge Anlı Muazzez Abacı şarkısı söyledi! Olay oldu

16.04.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da hesap açan Müge Anlı paylaşımlarıyla olay oluyor. Müge Anlı son olarak Muazzez Abacı şarkısı söyledi!

Sosyal medyaya yıllarca mesafeli duran Müge Anlı Instagram hesabı açtığını duyurdu. "Müge Anlı Official" adıyla açılan hesap kısa sürede binlerce kişi tarafından takip edildi.

Canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı hesap açma nedenini "takip edenleri bende takip edip beğenmek istiyorum” sözleriyle açıklamıştı.

Anlı son olarak "Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyorsunuz" yazarak bir video paylaştı. Muazzez Abacı şarkısı söyleyen Anlı'nın sesine beğeni yağdı. Çoğu takipçi "Bazı şarkıcılardan daha iyi yorumunda" bulundu.

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