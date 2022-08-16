Müge Anlı ne zaman başlıyor? 2022 Müge Anlı ile Tatlı Sert yayına başlama tarihi

Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 yıldır ekranlara gelmeye devam ediyor. Çıktığı ilk günden bu yana ilgiyle ve merakla izlenen Müge Anlı'da pek çok kayıp bulundu, aileler kavuştu, ve cinayetler gün yüzüne çıktı. Müge Anlı, en son Haziran ayında sezon finaliyle ekranlara ara vermişti. 15. sezonla Müge Anlı'nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte Müge Anlı yeni sezon başlama tarihi...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi geçtiğimiz günlerde belli oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 29 Ağustos Pazartesi günü 15. sezonuyla ekranlara gelecek.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, canlı yayınla hafta içi her sabah ATV ekranlarında olacak.

MÜGE ANLI BAŞLAMA TARİHİ BELLİ Mİ?

Geçtiğimiz sezon Ağustos ayı sonunda başlayan Müge Anlı ie Tatlı Sert programının yine Ağustos ayında başlaması bekleniyordu. Müge Anlı 29 Ağustos Pazartesi itibariyle hafta içi her gün saat 10:00'da ATV ekranlarında seyircisinin karşısında olacak.

MÜGE ANLI YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Müge Anlı 19 Aralık 1973 doğumlu, 48 yaşındadır. Mesleği gazeteci, sunucu, oyuncu ve yapımcıdır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. Burhan Akdağ ile olan evliliğinden (1999-2008) 20 yaşında olan Lidya Akdağ adında bir kızı var. Müge Anlı geçtiğimiz günlerde 4. sınıf emniyet müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile gözlerden uzak bir tören ile evlendi.



