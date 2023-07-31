Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Geçtiğimiz sezon hem deprem bölgesine yaptığı yardımlar hem de çözdüğü cinayetlerle adından sıkça söz ettiren Müge Anlı'nın yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli mi? İşte tüm merak edilenler...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaptığı her programla çok konuşulan Müge Anlı ve ekibi bu sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON TARİHİ BELLİ Mİ?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman ekranlara döneceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Sevilen programın Ağustos ayı sonunda ya da Eylül ayının ilk haftasında izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.

