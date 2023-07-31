MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli mi?

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli mi?

31.07.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli mi gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 23 Haziran 2023 tarihinde sezon finali yapan program, geçtiğimiz sezon 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Aynı zamanda "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp pati yuvasına kavuşturuldu. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Geçtiğimiz sezon hem deprem bölgesine yaptığı yardımlar hem de çözdüğü cinayetlerle adından sıkça söz ettiren Müge Anlı'nın yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli mi? İşte tüm merak edilenler...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaptığı her programla çok konuşulan Müge Anlı ve ekibi bu sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu.

Müge Anlı 2

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON TARİHİ BELLİ Mİ?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman ekranlara döneceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Müge Anlı 3

Sevilen programın Ağustos ayı sonunda ya da Eylül ayının ilk haftasında izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli voleybolcuya kan donduran tehdit! "Arabanı tararım" deyip şirket binasını bastı...Milli voleybolcuya kan donduran tehdit! "Arabanı tararım" deyip şirket binasını bastı...
Bikinili pozlar geldi! "Doğal halin en iyisi"Bikinili pozlar geldi! "Doğal halin en iyisi"
Gelinim Mutfakta sunucusunun kızı güzelliğiyle büyüledi! ''Aynı annesi'' Gelinim Mutfakta sunucusunun kızı güzelliğiyle büyüledi! ''Aynı annesi''
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert amanda turu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cani anne 6 yaşındaki oğlunu kıyafet dolabına kilitledi

Cani anne 6 yaşındaki oğlunu kıyafet dolabına kilitledi

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Kilitli bir kutu satın aldı! Çıkanlara inanamadı...

Kilitli bir kutu satın aldı! Çıkanlara inanamadı...

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Günün Videosu

Tekel cinayetinden sonra Esenyurt'ta hareketli gece! Görüntüler dikkat çekti
Tekel cinayetinden sonra Esenyurt'ta hareketli gece! Görüntüler dikkat çekti
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.