MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı'nın babası kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İhsan Anlı kimdir?

Müge Anlı'nın babası kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İhsan Anlı kimdir?

24.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert ile sıkça konuşulan ve ekranların sevilen isimlerinden olan Müge Anlı, özel hayatıyla da oldukça fazla gündeme geliyor. Vatandaşlar Müge Anlı'nın babası kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı kimdir? İşte yanıtı...

Müge Anlı'nın babası kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İhsan Anlı kimdir?

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert ile sıkça konuşulan ve ekranların sevilen isimlerinden olan Müge Anlı, özel hayatıyla da çok sık gündeme geliyor. Vatandaşlar Müge Anlı'nın babası kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı kimdir?

MÜGE ANLI'NIN BABASI KİMDİR? İHSAN ANLI KİMDİR?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı'dır. Fakat babasına dair pek fazla detay bulunmamakta.

Müge Anlı'nın annesi ise öğretmendir. Anlı, babasıyla uzun yıllardır küs olduğundan dolayı görüşmediği bilinmekte. Bu nedenle babası hakkında çok fazla bir detay bilmiyor. Müge Anlı'nın babası öldü mü sorusu da şimdilik yanıtsız kalan sorulardan biri. Fakat en son 2018 senesinde yapılan bir habere göre Bosna Kahvecisi’nde görüldüğü biliniyor. O zamandan beri kendisiyle ilgili herhangi yeni bir haber bulunmayan İhsan Anlı eski haberlere göre “Türkiye’nin en büyük gazetecisi benim kızım. Siz benim küs olup olmadığımı ne yapacaksınız?” açıklamasında bulunmuştu. Müge Anlı ise bu konudaki sessizliğini sürdürüyor.

Müge Anlı'nın kızı ise Burhan Akdağ ile yaptığı evliliğinden doğan Lidya Müge Akdağ'dır. 18 yaşında olan Akdağ'ın da hayatı ile ilgili kamuoyunda çok fazla bilgi yer almıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı
'Birlikte çok yıllar bitirelim''Birlikte çok yıllar bitirelim'
'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı 'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yıllar sonra itiraf etti! Kahkahalar havada uçuştu

Yıllar sonra itiraf etti! Kahkahalar havada uçuştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Durumu kötüleşti! 'Fenalaşıyorum...'

Durumu kötüleşti! 'Fenalaşıyorum...'

İstanbul Sözleşmesi yorumu! Beştepe'yi de etiketledi

İstanbul Sözleşmesi yorumu! Beştepe'yi de etiketledi

İbo Show'a katıldı! Estetikli hali olay oldu

İbo Show'a katıldı! Estetikli hali olay oldu

Diğer Haberler

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir 37. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok?

Şebnem Bozoklu: Birlikte çok yıllar bitirelim

'Birlikte çok yıllar bitirelim'

Hande Erçel'den 'çocuk' açıklaması

Hande Erçel'den 'çocuk' açıklaması

Elizabeth Hurley’in nostaljik paylaşımına beğeni yağdı

Üstsüz fotoğrafı gören gözlerini alamadı

Konuğu tarafından tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı

Konuğu tarafından tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı

Bethenny Frankel üç milyon dolarlık yüzüğüyle denizden çıkmadı

Üç milyon dolarlık yüzüğüyle denizden çıkmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.