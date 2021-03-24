Müge Anlı'nın babası kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İhsan Anlı kimdir?

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert ile sıkça konuşulan ve ekranların sevilen isimlerinden olan Müge Anlı, özel hayatıyla da çok sık gündeme geliyor. Vatandaşlar Müge Anlı'nın babası kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı kimdir?

MÜGE ANLI'NIN BABASI KİMDİR? İHSAN ANLI KİMDİR?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı'dır. Fakat babasına dair pek fazla detay bulunmamakta.

Müge Anlı'nın annesi ise öğretmendir. Anlı, babasıyla uzun yıllardır küs olduğundan dolayı görüşmediği bilinmekte. Bu nedenle babası hakkında çok fazla bir detay bilmiyor. Müge Anlı'nın babası öldü mü sorusu da şimdilik yanıtsız kalan sorulardan biri. Fakat en son 2018 senesinde yapılan bir habere göre Bosna Kahvecisi’nde görüldüğü biliniyor. O zamandan beri kendisiyle ilgili herhangi yeni bir haber bulunmayan İhsan Anlı eski haberlere göre “Türkiye’nin en büyük gazetecisi benim kızım. Siz benim küs olup olmadığımı ne yapacaksınız?” açıklamasında bulunmuştu. Müge Anlı ise bu konudaki sessizliğini sürdürüyor.

Müge Anlı'nın kızı ise Burhan Akdağ ile yaptığı evliliğinden doğan Lidya Müge Akdağ'dır. 18 yaşında olan Akdağ'ın da hayatı ile ilgili kamuoyunda çok fazla bilgi yer almıyor.



