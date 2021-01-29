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Müge Anlı'nın canlı yayınını polis bastı! Merve Kiraz gitmek istemeyince çığlıklar atarak...

29.01.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Müge Anlı'da yine son dakika gelişmeleri yaşandı. Sakarya Emniyeti Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayınında gözaltı yaptı. 3 yıldır kayıp olan Hasan Kiraz’ın yengesi Merve Kiraz gözaltına alınacağını öğrenince 'Ben gitmem' diyerek stüdyoyu ayağa kaldırdı.

Müge Anlı'da yine inanılmaz olaylar yaşandı. Polis canlı yayını basıp gözaltı yapmak isteyince yayında şoke eden anlar yaşandı.

Sakarya'da Hasan Kiraz 3 yıl 8 aydır kayıptı. Ailesi çocuklarını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkınca ortaya hem dolandırıcılık hem cinayet şüphesi çıktı. Hasan Kiraz'ın ağabeyinin bankadaki sigorta parasını çektiği, bir avukat ile bir sigortacının da işin içinde olduğu anlaşıldı. Hasan Kiraz'ın ağabeyi Hüseyin Kiraz ile sigortacı gözaltına alınırken, polis sigorta dolandırıcılığından toplam 15 kişiyi içeri aldı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında da bir gözaltı gerçekleşti. Hüseyin Kiraz'ın eşi ile babası da gözaltına alındı. Polislerin onu gözaltına almaya geldiğini öğrenen Merve Kiraz stüdyoyu çığlıkları ile inletti.

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Müge Anlı kadını sakinleştiremeyince yayına ara verdirdi. Aranın ardından Merve Kiraz gözaltına alınıp götürüldü.

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