Müge Anlı'nın dudağına ne oldu? Canlı yayına geç çıkmasının nedeni belli oldu: "Kanama durmayınca..."

Müge Anlı ile tatlı Sert programına geç kalan ünlü gazeteci seyğircilere konu ile ilgili açıklama yaptı. Programı küçük ve beklenmedik bir kaza sebebiyle geç açmak durumunda kaldığını belirten Müge Anlı, yaşadıklarını anlattı.

MÜGE ANLI'NIN DUDAĞINA DİKİŞ ATILDI!

Müge Anlı, yaptığı açıklamada "Yayını küçük, beklenmedik bir kazadan dolayı geç açmak zorunda kaldım. Canlı yayın hayatımda br sel olduğunda geç kalmıştım, bir de şimdi geç kaldım" ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde köpeği Lokum ile oynarken, onun dişinin dudağına geldiğini belirten Müge Anlı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"KAN DURMAYINCA ARKADAŞIMI ARADIM!"

"Ben yine yayına geldim. Makyaj falan 'bir şey olmaz' diye... Saçımı falan yaptırdım ama kan durmayınca arkadaşımı aradım 'Mine benim kanım durmuyor' dedim, fotoğraf attım. O da bir doktora attı fotoğrafı 'Dikiş atmamız gerekiyor' dedi. O yüzden dikiş attırdım geldim. Kusura bakmayın"

