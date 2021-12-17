Müge Anlı'nın duygusal anları! Ekibi sürpriz yaptı

Müge Anlı doğum gününü kutladı. Yayına yeni yaşı için pasta mumlarını üfleyerek giren Anlı’ya seyircilerinden birçok doğum günü mesajı geldi.

Müge Anlı'nın ekibi ise yayında ünlü sunucuya sürpriz yaptı. Ekip açıklamasında "Sizin için özel bir şey yapmak istedik. Hepimiz küçük bir fidan gibiydik elinizde, sizinle yeşerdik. Sizinle ağaçlandık. Gösterdiğiniz yolda iyiliğe bir adım atmak için çok uğraştık. Geçtiğimiz Temmuz ayında güzel şehrimiz Manavgat'ı saran alevler, ormanlar kadar bizlerin de canını yakmıştı. Yangın felaketini duyar duymaz siz de oraya gitmiş, aşevi filonuzla yine birçok hayata dokunmuştunuz. İyiliğe dair her dokunuşunuzla kelebek etkisi yaratıyorsunuz. Attığınız adımların arkasından gitmek için size anlamlı bir hediye vermek istedik ve Manavgat Kalemler köyüne 5 bin fidan bağışı yaptık ve sizin adınızla küçük bir orman oluşturduk." dedi.

Duygusal anlar yaşayan Anlı, "Ben hep diyorum kuşlar sürüleriyle uçar, ben sizlerle Müge Anlı'yım, izleyicimle. Asıl sizler iyi ki varsınız" diyerek teşekkür etti.

