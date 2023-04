Müge Anlı'nın önünde hüngür hüngür ağladı! TikTok arkadaşlığı gönül ilişkisine döndü, başına gelmeyen kalmadı

Müge Anlı canlı yayında Doğan Daşkın'ı ağırladı. TikTok'tan bir kadın ile arkadaş olduktan sonra ilişkilerinin kısa zamanda aşka döndüğünü belirten Doğan Bey, Müge Anlı'dan yardım istedi. "Elimde neyim varsa her şeyi alıp gitti. Hayvan sevgisi vardı bunda. Dışarı çıkamıyordu. Ben de hayvanlarla sevgisini gidersin diye 2 tane kuzu aldım. Bir odada besliyorduk. Hem kuzuları hem de kuşları alıp kaçtı."

"HAYVAN SEVGİSİ İLE HERKESİ DOLANDIRIP KANDIRMIŞ"

Gönül ilişkisi yaşayıp dolandıran Doğan Bey, "Hayvan sevgisi yalanmış bu kadının. Bu şekilde herkesi kandırıp dolandırıyormuş. Gittikten sonra her şey açıklandı bana. Bu durumun farkına vardım." dedi.

9 aydır beraber yaşadığı 16 yaş küçük sevgilisi Fatma'nın; kuzuları, kuşları ile ortadan kaybolması üzerine isyan eden Doğan Bey canlı yayında hüngür hüngür ağladı.

Doğan Bey, yaptığı açıklamada "Doğum gününde kuşları ona hediye olarak aldım. Kuşlardan birine benim adımı koydu, diğerine kendi adını koydu. 3 kişi gelip; kuzuları, tabakları, elbiselerime kadar arabaya doldurup götürmüşler." ifadelerini kullandı.

"ÖMÜR BOYU HAYAT SÜRMEK İÇİN EV DÖŞEDİM"

Doğan Bey yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Fatma, 'Hayvanları çok severim. 8 dönüm çiftliğim var. Eşim benden habersiz hayvanları sattı. Ondan o yüzden ayrıldım. Tekrar çiftlik kuracağım. Kendimi göstereceğim onlara' dedi. Çiftlik bulamadık. İçinde heves kalmasın diye 2 tane kuzu aldım. Hayvansever kişi her şeyine katlanır hayvanın. Ama her şeyini ben temizliyordum. Ben ömür boyu bir hayat sürmek için ev döşedim. Her şeyimi çaldı benden. Tüm hayallerimi çaldı. Şu anda ailemin yüzüne bakamıyorum"

"EVLİLİK VAADİYLE KANDIRILDIM, ONU MELEK ZANNEDİYORDUM"

TikTok'tan tanıştığı Fatma Hanım tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını ifade eden Doğan Bey, "Onu melek zannediyordum." dedi.

"HERKESİN KENDİNE AŞIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

Fatma Hanım hakkında "Kızlar, 'Onun sevdiği var. İsmi Murat' dedi. Benim adım Doğan, ama o beni hep Murat diye çağırıyordu. Herkesin kendine aşık olduğunu düşünüyor." ifadelerini kullanan Doğan Bey, erkek arkadaşını akrabası olarak kendisiyle tanıştırdığını da iddia etti:

"AKRABASI OLARAK TANITTIĞI ERKEK ARKADAŞINI DA EVLİLİK VAADİYLE KANDIRMIŞ"

"Mehmet diye birini akrabası diye tanıştırdı. Akrabası değilmiş Onunla da gönül bağı varmış. Mehmet tüm gerçekleri bana anlattı. Onu da evleneceğim vaadiyle kandırmış."

MÜGE ANLI'DAN SERT YANIT: "SEN BİR KADINLA DOST HAYATI YAŞAMIŞSIN"

Müge Anlı, "Sen bekar değil misin?" sorusu üzerine evli olduğunu belirtip eşinden boşanmak için mahkemeye başvurduğunu söyleyen Doğan Bey'e sert çıktı.

"Sen evlisin. Niye 'Evlilik vaadiyle dolandırıldım?' diyorsun" diyerek uyarıda bulunan Müge Anlı, şu ifadeleri kullandı:

"Sen bir kadınla dost hayatı yaşamışsın. O da gitmiş"