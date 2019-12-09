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Müge Anlı'nın programında olay bitmiyor! Kızını satıp...

DİZİ HABERLERİ  | 09.12.2019 14:25 | Son Güncelleme

Müge Anlı'nın programında kocasını aramak için programa katılan Semra Gümüş'ün açıklamaları yayına damga vurdu. Gümüş, eşinin kızını sattıktan sonra yengesini kaçırdığını iddia etti.

ATV'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında olaylar bitmiyor. Kocaeli'nden programa katılan Semra Gümüş, kocası ve kayınbiraderi ile ilgili ağızları açık bırakan bir iddiada bulundu. 6 çocuk babası Bekir Gümüş'ün kızını satıp o parayla kardeşinin eşiyle kaçtığı iddiası izleyenleri şoke etti.

Semra Gümüş, eşinin ıssız bir yerde kendisini tornavidayla yaralamaya çalıştığını ve boşanmak istediğini belirtti. Gümüş, kocası 38 yaşındaki Bekir Gümüş'ün kardeşinin Suriyeli 25 yaşındaki eşini kaçırdığını iddia etti. Müge Anlı ise kesin olup olmadığını Semra Gümüş'e sordu. Gümüş, ise olayın kesin olduğunu ikisinin kendisini telefonla arayıp görüştüklerini belirtti.

KIZINI SATTIĞINI İDDİA EDİLDİ

Bekir Gümüş'ün kızı Keder, Müge Anlı canlı yayınına telefon bağlantısı ile katıldı. Keder, babasının kendini 20 bin lira başlık parası ile sattığını o para ile ise yengesiyle kaçtığını öne sürdü.

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Canlı yayınına Bekir Gümüş'ün kardeşi Orhan Gümüş de telefon bağlantısı ile canlı yayına bağlandı. Orhan Gümüş, bu olayın kendilerini psikolojik olarak yıprattığını belirtti. Semra Gümüş, kocasının kendisini tornavida ile işkence etmeye çalıştığını şu sözleri ile iddia etti: "Beni ıssız bir yere götürüp tornavidalamaya çalıştı"

"BOŞANIN ÇAĞRISI"

Olay karşısında sinirlerine hakim olmayan Müge Anlı, canlı yayında 6 çocuk babası Bekir Gümüş ve kaçırdığı yengesine seslenerek "İkiniz de eşlerinizden boşanın" çağrısında bulundu. Anlı daha sonra Semra Gümüş'e söylemek istediği bir şey olup olmadığını sordu. Gümüş de eşinden boşanıp, çocuklarının velayetini kendisine verilmesini istedi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bu kadın tam bir kürt düşmanı
geri kalmış çağdışı kalmış yontma çağ insanları
allahtan müslümanız.
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