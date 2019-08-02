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Müge Anlı o sözlerden sonra gözyaşlarını tutamadı

DİZİ HABERLERİ  | 02.08.2019 15:32 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Güven Bana yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Müge Anlı, yarışmaya katılan yarışmacının annesine söylediği sözler sonrası duygusal anlar yaşadı.

Akdeniz Üniversitesi’nde tarih okuyan ancak polis, hostes ve oyuncu olmak isteyen Dilara Tutkun ve ailesi, Müge Anlı’ya canlı yayında duygusal anlar yaşattı.

Ailesinden övgüyle bahseden Tutkun, önce annesini ardından da Müge Anlı’yı ağlattı.

İlk olarak kazandığı parayla ne yapmayı düşündüğünü anlatan Tutkun, İngilizce öğrenmek istediğini, yurt dışına gitmek istediğini ve annesinin sürekli yardım yaptığı birkaç yere yardım etmek istediğini belirtti.

Öte yandan ailesi için de bir şeyler yapmak istediğini belirten Dilara Tutkun, sözlerine şu şekilde devam etti: "Onlar 23 yıldır maddi manevi destekteler. Sponsorlarım diyebilirim gerçekten."

Ailesinin kendisi için birçok fedakarlık yaptığından da bahsetmesi üzerine Dilara Tutkun’un annesi gözyaşlarına hakim olamadı. Müge Anlı ise, “Ailen senin sponsorun değil, sen onların canlarısın” diyerek annenin ağladığını fark etti. Bunun üzerine Müge Anlı da gözyaşlarını tutamadı.

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