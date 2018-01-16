Müge Anlı rakibinin stüdyosuna giderek tebrik etti

Sunucu Zahide Yetiş hamileliğini ilk öğrendiğinde bu müjdeli haberi yakın dostu Müge Anlı'ya "teyze oluyorsun" diyerek verdi. Müge Anlı da bu jesti karşılıksız bırakmadı.

ERKEK BEBEK BEKLİYOR

Zahide Yetiş bebeğinin cinsiyetini de ilk kez yakın dostu Müge Anlı ve doktoru Prof. Dr. Bülent Tıraş'tan öğrendi. Anlı'nın büyük sürprizi ile Zahide Yetiş'in erkek bebek beklediği öğrenildi.

MÜGE ANLI'DAN ZAHİDE YETİŞ'İN BEBEĞİNE DUYGUSAL MEKTUP

Müge Anlı, Zahide Yetiş'in bebeğine duygusal bir mektup yazdı. Mektup şöyledi: "Sevgili bebek, sen anneciğinin karnında dünyaya gelmenin o zorlu yolculuğunu tamamlamaya çalışırken daha yüzünü görmeden sana sonsuz bir sevgiyle bağlanan anne- baban, bilsen ne tarifsiz bir mutluluk ve heyecan fırtınası yaşıyor. Kız ya da erkek olman hiç önemli değil bilesin."