Müge Anlı sonunda patladı! Kıskançlığın bu kadarına da pes! "Yok devenin nalı!"

Evli ve 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın 6 Temmuz 2023 Perşembe günü Konya, Akşehir'de kaybolduğunu belirten Müge Anlı, oradaki Kiraz Festivali'nden bahsetti. Bedriye Hanım'ın eşi ile birlikte belediyede çalıştığını ifade eden Müge Anlı olaya ilişkin detayları aktarıp tepki gösterdi.

Müge Anlı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hanımefendi orada kiraz topluyor. Yapılan haberi de izledim. Onda da hiçbir şey yok. Bir muhabir gidiyor, orada gayet güzel haberini yapıyor. Kocası bunun üzerine 'Orada niye görücüye çıktın?' diye kıskanıyor.

MÜGE ANLI KENDİNİ TUTAMADI: "KUSURA BAKMAYIN AMA..."

Ünlü gazeteci, açıklamasının devamında "Artık yani 'Yok devenin nalı!' diyeceğim. Kusura bakmayın bu kaba tabire ama artık o kadar da değil. Havalıymış. Nesi havalı bu kadının Allah aşkına? Ne olacak sanki? Bir de havalı olsun. Herkes mutlu olsun, neşeli olsun, konuşkan olsun." ifadelerine yer verdi.

Çiftin kavga ettiğini belirten Müge Anlı, Bedriye Hanım'ın çantasını toplayıp evden ayrıldığını ama bu durumun da muamma olduğunu söyledi.

KISKANÇ KOCA, MÜGE ANLI'DA!

Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Bey'e karısını neden kıskandığını soran Müge Anlı, "Uyarmalıyım mı?" yanıtını alınca şaşkına döndü.

MÜGE ANLI, KISKANÇ KOCAYA SERT ÇIKTI: "SEN KİMSİN Kİ?"

Ünlü gazeteci, şu sözlerle çıkıştı:

"Uyarma artık. Sen kimsin ki? Uyarıcıbaşı mısın? Nesin? Sen kendini uyarsaydın. Kadını dövmüşsün, sövmüşsün. Ceza bile almışsın. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Kıskanacak ne var? Ne yaptın, kadını neden kıskandın?"

"SENİNLE RÖPORTAJ YAPMADILAR DİYE KISKANDIN DEMEK Kİ!"

Tayfur Bey, diğer kadınların kameraya çıkmazken kendi karısının kameraya çıkmasına anlam veremediğini belirtti.

Müge Anlı bu tavır karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve "Seninle röportaj yapmadılar diye kıskandın demek ki" dedi.

NE OLMUŞTU?

3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, Konya'da 6 Temmuz tarihinde kayıplara karıştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan acılı anne ve baba, kızları Bedriye Kılıç'tan haber alamadıklarını belirtip yardım istedi.

"GELİNİM BİRAZ DANGALAKTI"

Programa telefonla bağlanan kayıp kadının kayınpederi ise gelininin kaybolmadan iki - üç ay önce "Buralardan çekip gideceğim. Beni polis bile bulamayacak. Başımı dinleyeceğim" dediğini öne sürdü.

Bedriye Hanım'ın kayınpederi şu ifadeleri kullandı:

"Gelinim biraz dangalaktı, '3 – 4 aylığına bir yerlere gideceğim kimse beni bulamayacak' dedi."

Kiraz toplarken yapılan röportaj nedeniyle karısını kıskanan Tayfun Kılıç'ın bu tavrı ise izleyenleri şaşırttı.

O günden sonra Bedriye Kılıç'ı ne gören ne duyan olmadığı ifade edildi.

