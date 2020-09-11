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Müge Anlı'ya Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun'dan canlı yayında tehdit

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 13:53 | Son Güncelleme

Aleyna Çakır ile ilgili son dakika gelişmeleri Müge Anlı programından takip ediliyor. ATV'de yayınlanan canlı yayında Müge Anlı, Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un silah alıp ATV stüdyolarını basacağını söylediğini aktardı.

Aleyna Çakır 3 Haziran’da Ankara Keçiören’deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulunmuştu.

Genç kızı, cansız bedenini bulan erkek arkadaşı Ümit Can Uygun'un 17 Nisan günü bayılana kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram'dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü hakkında Müge Anlı son dakika gelişmeleri ekrana getirmeye devam ediyor.

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SİLAH ALIP CANLI YAYINI BASACAK!

Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan şüpheli Ümitcan'ın silah alıp ATV stüdyolarını basacağını söylediğini aktardı.

Müge Anlı'da Ümitcan'ın bu tehditine 'buyur gel' diye karşılık verdi.

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