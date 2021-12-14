Müge Anlı’ya katılarak eşinin ona geri dönmesini isteyen Serkan Kıyak’ın intiharı sonrasında kahreden detaylar ortaya çıktı

Geçtiğimiz haftalarda eşi evden kaçtığı için Müge Anlı’nın programına katılan Serkan Kıyak, eşinin pideciye kaçtığını öğrendikten sonra stüdyoda sinir krizi geçirmişti. 32 yaşındaki Serkan Kıyak, yaşananlardan sonra intihar ederek canına kıydı.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde memur olan 1 çocuk babası Serkan Kıyak, eşiyle ilgili gerçekleri öğrendikten sonra memleketi Uşak’a geri döndü.

YAKINLARINI ARAYIP HELALLEŞMİŞ

Serkan K., dün 1 yaşındaki kızını kız kardeşi Seval K.'ye bıraktıktan sonra evine dönüp yakınlarını telefonla arayarak helalleşti. Durumdan şüphelenen yakınları aramalara rağmen Serkan K.'ye ulaşamayınca, polise haber verdi.

EKİPLER TAVANA ASILI HALDE BULDU

Dün saat 12.00 sıralarında Serkan K.’nin Durak Mahallesi, Hoca Tahir Efendi Sokak'taki evine giden polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdi. Ekipler, Serkan K.'nin tavana iple asılı cesedi ile karşılaştı.

YETİŞTİRME YURTLARINDA BÜYÜMÜŞ

Serkan K.'nin cenazesi, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yetiştirme yurtlarında büyüdüğü ve 2 yıl önce görücü usulüyle evlendiği belirtilen Serkan K.'nin ölümü yakınlarını yasa boğdu.



