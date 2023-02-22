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Müge Anlı'yı küplere bindiren üfürükçü itirafı! Gözlerini kaybeden genç kız şifa ararken bela buldu: Kedi tüyü ve derisiyle...

22.02.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına, beyninde tümör olduğu için görme yetisini yetiren Merve ve annesi Naime'nin sözleri damga vurdu. Kendisine şifa olacağını söyleyen üfürükçüye 260 bin TL kaptıran genç kız Müge Anlı'dan yardım istedi. Adem isimli üfürükçünün öbür dünyadan getirdiğini iddia ettiği kolye ile birçok kişiyi mağdur etmesi akıllara durgunluk verdi. Kedi tüyü ve derisi ile genç kızın gözlerini açacağını iddia eden üfürükçü olayı Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

Müge Anlı'yı küplere bindiren üfürükçü itirafı! Gözlerini kaybeden genç kız şifa ararken bela buldu: Kedi tüyü ve derisiyle...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Merve isimli genç kız ve annesi Naime hanım; polis olduğunu söyledikleri bir akrabalarının kendilerine üfürükçü tavsiye ettiğini söyledi. Adem isimli üfürükçüye 260 bin TL kaptıran genç kız, Müge Anlı'dan yardım istedi.

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GENÇ KIZ VE ANNESİ SON ÇARE OLARAK ÜFÜRÜKÇÜYE BAŞVURDU

Kızını 3 sene önce şiddetli baş ağrısı nedeniyle hastaneye götürdüğünü söyleyen acılı anne "Merve'nin gözü tam görmüyordu. Doktor da hemen nörolojinin görmesi gerektiğini belirtti. Acil ameliyata alındı." ifadelerini kullandı.

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Kızının sonraki gün de tümör ameliyatına girdiğini ifade eden Naime Hanım çaresiz kalınca akrabası olan polis memuru Habib Bey'in vasıtasıyla Adem isimli üfürükçüye gittiklerini açıkladı.

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AKILLARA DURGUNLUK VEREN DETAY: "KEDİ TÜYÜ VE DERİSİYLE..."

Diğer dünyadan getirdiğini söylediği kolye, kedi tüyü ve derisi ile genç kızın gözlerini açacağını iddia eden üfürükçü Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

MÜGE ANLI EŞİ ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU'NA SESLENDİ

Müge Anlı "Gerçekten kedi kesilsin diye bir polis memurunun birilerini üfürükçüye götüreceğine inanmıyorum. Aklım almıyor. Biliyorsunuz benim eşim de emniyet müdürü. Bu işlerle de ilgileniyor. Buradan kendisine de duyurmak istiyorum. " diyerek eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na seslendi.

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ÜFÜRÜKÇÜNÜN KİRLİ ÇAMAŞIRLARI ORTAYA DÖKÜLDÜ

Geçtiğimiz gün "Eşim emniyet müdürü biliyorsunuz, kendisine de duyurmak istiyorum" diyerek üfürükçü Adem Önal'ın kirli çamaşırlarını ortaya döken Müge Anlı bugün de aynı konuya işledi.

Müge Anlı, hakkında iddialar bulunan şahsı görenlerin mutlaka emniyete gitmesi gerektiğini söyleyip polis memuru olduğu söylenen kuzene ilişkin gerekli araştırmaların da yapılacağını aktardı.

AA

MÜGE ANLI GENÇ KIZIN BU DURUMUNA KAYITSIZ KALAMADI

Merve'nin durumuna kayıtsız kalamayan Müge Anlı ve ekibi, hemen harekete geçti. Muayene sonucunda genç kızın sinirlerinin öldüğü ve kök hücre tedavisinin bir nebze de olsa işe yarayabileceği aktarıldı.

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