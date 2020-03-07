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Müge Boz'dan 'Vina'lı aile pozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından yayınladığı mutlu aile pozlarıyla adından söz ettiren oyuncu Müge Boz, bu kez kızı Vina ve eşi Caner Erdeniz ile yürüş pozlarını paylaştı.

Müge Boz'dan 'Vina'lı aile pozu

2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da nikah masasına oturan oyuncu Müge Boz, aynı yıl kızı Vina'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

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Instagram'ı aktif olarak kullanan Boz, eşi ve kızıyla mutlu aile pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

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Annelik deneyimlerine dair zaman zaman paylaşımlarda bulunan oyuncu, hayranlarından fikir alışverişinde bulunmayı ihmal etmiyor.

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Müge Boz, önceki gün ailecek geçirdikleri bir günün fotoğraflarını arka arkaya sıraladı.

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Müge Boz, aile pozu,

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