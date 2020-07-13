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Müge Boz: Doğum sonrası aldığım kilolarla barışmaya odaklandım

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 14:54 | Son Güncelleme

Yaklaşık sekiz ay önce kızı Vina'yı kucağına alan oyuncu Müge Boz, yaptığı paylaşımla doğum sonrası kilolarıyla barışmaya çalıştığını ifade etti. Boz, konuyla ilgili "Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim; tüm çabalarıma rağmen bu yaz ters ışık mağduruyum. Doğum sonrası aldığım kilolarla barışmaya ve kendimi olduğum gibi kabul etmeye odaklandım" ifadelerini kullandı.

Müge Boz: Doğum sonrası aldığım kilolarla barışmaya odaklandım

Oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve sekiz aylık kızı Vina ile tatilden karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

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Bikinili pozlarını paylaşan Boz, kendisi gibi oyuncu olan Bergüzar Korel gibi doğum sonrası kilolarıyla barışmaya çalıştığını söyledi.

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Son dönemde sosyal medyada yaygınlaşan "#EveryBodyIsABeachBody" (Her beden plaj bedenidir) ve "Normal vücutları normalleştirin" akımlarını desteklediğini ifade eden 36 yaşındaki Boz, paylaşımına şu notu düştü:

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"DOĞUM SONRASI ALDIĞIM KİLOLARLA BARIŞTIM"

Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim; tüm çabalarıma rağmen bu yaz ters ışık mağduruyum. Doğum sonrası aldığım kilolarla barışmaya ve kendimi olduğum gibi kabul etmeye odaklandım.

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