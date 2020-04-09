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Müge Boz isyan etti: ‘Kime benziyor bu çocuk?’

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 14:58 | Son Güncelleme

Müge Boz, yaptığı paylaşımla kızının kime benzediğini bulmaya çalıştı. 'Bu çocuk kime benziyor' diyen Boz'un fotoğrafının altına binlerce yorum yapıldı.

Müge Boz isyan etti: ‘Kime benziyor bu çocuk?’

Müge Boz, kızı Vina ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve ‘Bu çocuk kime benziyor’ diye sordu. Fotoğrafın altına binlerce yorum yapılırken, kimi anneye kimi de babaya benzetti.

Ama en çok ‘Kimin kucağına gitse’ ya da ‘Çocuk kiminle fotoğraf çektirse ona benziyor’ gibi yorumlar yapıldı.
Müge Boz, çok sayıda beğeni alan paylaşımına şu notu düştü:

muge

“Boz “Artık aramızda anlaşalım lütfen. Şaka bir yana; doğumdan önce 9 ay boyunca Vina’nın kız mı, erkek mi olduğunu merak etmediğim gibi aslında bunu da pek önemsemiyorum ama birine benzetmeden de rahat edemiyoruz. Biz yüzde 51 anne, yüzde 49 babada anlaştık Caner ile…”

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Müge Boz, Caner Erdeniz müge boz,

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