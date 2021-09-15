Muğla'da lüks teknede yangın

Yangın, Göcek Koyu açıklarındaki bir lüks teknede akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, lüks teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) ile sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Maddi hasar meydana gelen tekne, Göcek D-Marin’e çekildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

