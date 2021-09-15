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Muğla'da lüks teknede yangın

15.09.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Fethiye ilçesinde lüks teknede çıkan yangın ekipler tarafından söndürülürken, teknede maddi hasar meydana geldi.

Muğla'da lüks teknede yangın

Yangın, Göcek Koyu açıklarındaki bir lüks teknede akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, lüks teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) ile sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Maddi hasar meydana gelen tekne, Göcek D-Marin’e çekildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla
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