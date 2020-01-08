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  4. Muhammet Mağ'ın "Hiç" adlı sergisi yarın açılacak

Muhammet Mağ'ın "Hiç" adlı sergisi yarın açılacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.01.2020 18:49 | Son Güncelleme

Muhammet Mağ'ın "Hiç" adlı sergisi yarın açılacak

İSTANBUL (AA) - Hat ve tezhip sanatını birlikte icra eden sanatçı Muhammet Mağ'ın eserlerinin yer aldığı "Hiç" adlı sergi, sanatseverlerle buluşacak.

Doğum ile başlayan hayat serüveninin hiçliğe doğru ilerleyişi ve ölümle birlikte yeniden doğuşunun ele alındığı koleksiyon, yarın Teşvikiye'deki Biriz Sanat Galerisi'nde açılacak.

10 eserin görülebileceği serginin küratörlüğünü üstlenen Beylerbeyi Sanat Kurucusu Ahmet Cihat Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyle birlikte "milli kültür sanat hamlesi" projesini başlattıklarını aktararak, "Erzurum'dan başlayıp yıl boyunca düzenlenecek çeşitli sempozyumlar, söyleşiler ve sergilerde, milli kültür birikimimizi, Türk İslam sanatlarını, evrensel bir perspektifle layık olduğu itibara kavuşturmaya çalışacağız. 20 şehirden sonra İstanbul'da bir kongreyle milli kültür sanat hamlemizi sürdürülebilir yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sergi, 19 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hat, Muhammet Mağ, sergi, Tezhip,

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