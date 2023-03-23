HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Onun sözünü dinler, memnuniyetle görüşürüm

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Onun sözünü dinler, memnuniyetle görüşürüm

23.03.2023 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşüp görüşmeyeceği uzun süredir merak konusuydu. Kılıçdaroğlu'nun "Memleket Partisi'ni ziyaret edeceğim" açıklamasına Muharrem İnce'den jet bir yanıt geldi. İnce, "Kemal Bey benim ağabeyimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşürüm" dedi.

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Onun sözünü dinler, memnuniyetle görüşürüm

Altılı masa tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi'ni ziyaret edeceği iddiaları geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Ancak bir süre sonra görüşme haberleri iki taraftan da yalanlanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV Lider Masası canlı yayınında, Gazeteciler Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

"ELBETTE ZİYARET EDECEĞİM"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile ilgili, "Ben siyasi partileri ziyaret ediyorum, elbette Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim" dedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 imza toplama aşamasında olan Muharrem İnce'den gazeteci Candaş Tolga Işık'a flaş bir açıklama geldi.

"KEMAL BEY BENİM AĞABEYİMDİR"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İnce ile görüştüğünü açıkladı. Işık şu paylaşımı yaptı:

"Az önce Muharrem İnce'yle konuştum. Kılıcdaroğlu'nun kendisine yaptığı "İlk turda bitirmemiz lazım" çağrısıyla ilgili "100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim ağabeyimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum" dedi"

CND

"SON DERECE MAKUL BİR GÖRÜŞ"

İnce'nin açıklaması ise Halk TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Kılıçdaroğlu, "Teşekkür ederim. Son derece makul bir görüş." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milletvekili adayı olacakları duyurulmuştu! Bakanlar istifa edecek mi? AK Parti'den açıklamaMilletvekili adayı olacakları duyurulmuştu! Bakanlar istifa edecek mi? AK Parti'den açıklama
Erdoğan'dan Altılı Masa sözleri! 'Herkes birbirine çalım atıyor'Erdoğan'dan Altılı Masa sözleri! 'Herkes birbirine çalım atıyor'
HDP Eş Başkanı seçim kararlarını açıkladı: Binde bir bile ihtimal olsa...HDP Eş Başkanı seçim kararlarını açıkladı: Binde bir bile ihtimal olsa...
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce

En Çok Okunan Haberler

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

En düşük emekli maaşı için AK Parti'den açıklama: Tarih belli oldu

En düşük emekli maaşı için AK Parti'den açıklama: Tarih belli oldu

Bakan Soylu’yu kızdıran anlar: Ya çekme şunu çekme ya!

Bakan Soylu’yu kızdıran anlar: Ya çekme şunu çekme ya!

Erdoğan'ın 'İstanbul' planı! Aday listesi iddiası gündem yarattı

Erdoğan'ın 'İstanbul' planı! Aday listesi iddiası gündem yarattı

Tavana asılı bulunmuştu! Her şeyi itiraf etti: Erkek arkadaşıyla...

Tavana asılı bulunmuştu! Her şeyi itiraf etti: Erkek arkadaşıyla...

Ağıralioğlu'na Millet İttifakı'ndan ilk tepki 'Kimin ağzına sakız...'

Ağıralioğlu'na Millet İttifakı'ndan ilk tepki 'Kimin ağzına sakız...'

İlginizi Çekebilir

Son derece nadir görülüyor! 125 milyon yıllık bir soyun üyesi...

Son derece nadir görülüyor! 125 milyon yıllık bir soyun üyesi...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! "Ağzı yamulmuş yazık"

Dudak dolgusu gözlerden kaçmadı! "Ağzı yamulmuş yazık"

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.