Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Onun sözünü dinler, memnuniyetle görüşürüm

Altılı masa tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi'ni ziyaret edeceği iddiaları geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Ancak bir süre sonra görüşme haberleri iki taraftan da yalanlanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV Lider Masası canlı yayınında, Gazeteciler Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

"ELBETTE ZİYARET EDECEĞİM"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile ilgili, "Ben siyasi partileri ziyaret ediyorum, elbette Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim" dedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 imza toplama aşamasında olan Muharrem İnce'den gazeteci Candaş Tolga Işık'a flaş bir açıklama geldi.

"KEMAL BEY BENİM AĞABEYİMDİR"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İnce ile görüştüğünü açıkladı. Işık şu paylaşımı yaptı:

"Az önce Muharrem İnce'yle konuştum. Kılıcdaroğlu'nun kendisine yaptığı "İlk turda bitirmemiz lazım" çağrısıyla ilgili "100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim ağabeyimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum" dedi"

"SON DERECE MAKUL BİR GÖRÜŞ"

İnce'nin açıklaması ise Halk TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Kılıçdaroğlu, "Teşekkür ederim. Son derece makul bir görüş." ifadelerini kullandı.

