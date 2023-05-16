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Muharrem İnce'den sosyal medyadan açıklama! 'Muhalefet var gücüyle sesimi kısmaya çalıştı'

16.05.2023 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçime az bir süre kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Muhalefetin var gücüyle sesini kısmaya çalıştığını ve algı yaratıldığını belirten İnce, "Bir sözle durdurabilecekler görmezden ve duymazdan geldi" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den sosyal medyadan açıklama! 'Muhalefet var gücüyle sesimi kısmaya çalıştı'

11 Mayıs'ta adaylıktan çekildiğini duyuran Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimlerle ilgili sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, "Muhalefet var gücüyle sesimi kısmaya, beni oyundan düşürmeye çalıştı." ifadelerini kullandı.

İşte İnce'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama:

"Ne söylediysem dinlemek yerine muhalefet var gücüyle sesimi kısmaya, beni oyundan düşürmeye çalıştı. Seçim alınıyor da ben engelliyormuşum gibi bir algı yaratıldı. Yurt dışına kaçmış PKK'lılar, FETÖ'cüler ile yıllarımı verdiğim CHP içindeki bazı yöneticiler iş birliği halinde sosyal medya üzerinden siyasi tarihe geçecek bir iftira ve karalama kampanyası yaptılar. Bunlar herkesin gözü önünde olduğu halde bu hayasız akını bir sözle durdurabilecekler görmezden ve duymazdan geldi.

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Oturdukları yerden sadece tweet atarak, sadece şikayet ederek, sadece WhatsApp gruplarında tartışarak memlekette dönüşüm yapacağını zanneden tatlısu muhalifleri, sanatçılar, yazarlar hep bir ağızdan adaylıktan çekilmemi talep etti. Ben de çekildim. Bazılarına göre adaylıktan çekilmem intihardı. Bunu göze aldım. Çünkü çekilmeseydim bugünkü manzaranın tek sorumlusu ilan edilecektim. Şimdi herkes 'Muharrem İnce haklıymış' diyor. Evet ama 'Ba'de harabil Basra' (Basra harap olduktan sonra)."

Açıklamanın tamamı:

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