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Muharrem İnce'nin sözlerine Ahmet Davutoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt! 'Sen kimsin?'

05.05.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçime sayılı günler kala siyaset kulislerinde hareketlilik sürüyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin katıldığı bir programda söylediği sözlere yanıt veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sert ifadeler kullandı. İnce'ye seslenen Davutoğlu, "Senin meselen Erdoğan’a benzemen. Üslubunla, dilinle. 'At onları kenara'. Sen kimsin? Millet bizi kenara atmamış." dedi.

Muharrem İnce'nin sözlerine Ahmet Davutoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt! 'Sen kimsin?'

Seçime sayılı günler kala siyaset gündeminde hareketlilik devam ederken, siyasi partilerin liderlerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilme şartını, "Davutoğlu ve Babacan'ı kenara çeksin, kayıtsız destek oluyorum. Hiçbir şey istemiyorum. At onları kenara" diyerek açıklamıştı.

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İnce’nin sözlerine FOX TV’de İlker Karagöz’ün programında yanıt veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

"Muharrem İnce, Erdoğan'dan iyi ders alıyor. Siyasi nezaketsizliği Erdoğan'la yarışıyor. Gayet yakışıyorlar, yan yana dursalar iyi bir ekip olurlar. 'At onları kenara' dediği Davutoğlu'na ziyarete geldi. Pasta da kestik. Partisinin kuruluşunun ikinci yıl dönümüydü. Bulunduğu konumdan kendi vicdanı da rahatsız. Sayın Kılıçdaroğlu seni de bilir. Sayın Kılıçdaroğlu karşısında 3 kongre kaybetti. Sonra da onun intikamı için, kaybettirmek için karşısına çıkıyor. Kaybederek bir yere gelmeye çalışıyor.

'SEN KİMSİN?'

Bu köprüden son çıkış değil İnce. Çıkacaksan çık, bizi karıştırma bu işe. Senin meselen Sayın Kılıçdaroğlu karşısında sürekli mahcup olman, sürekli kongre kaybetmen dolayısıyla bir intikam alma hissi. Senin meselen Erdoğan’a benzemen. Üslubunla, dilinle. 'At onları kenara'. Sen kimsin? Millet bizi kenara atmamış."

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