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Muhteşem manzaralı düğünde ilginç uygulama! “Konuklar giriş için para ödeyecek”

03.09.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reddit’te ismini açıklamak istemeyen bir gelinin düğünde uyguladığı yöntem sosyal medyanın gündemine oturdu. Müstakbel gelin düğününü muhteşem manzaraya sahip bir kanyonda yapmayı planladığını söyledi. Ancak her konuğun özel alana girmesi için 10 dolarlık (yaklaşık 182 TL) giriş ücretini ödemesi gerekiyor.

Muhteşem manzaralı düğünde ilginç uygulama! “Konuklar giriş için para ödeyecek”

Düğünler pahalı olabilir ve düğününüze katılacak insanlara bazı masraflar yüklemek cazip gelse de, bu genellikle yapılan bir şey değildir. Ancak bir gelin ve damat geleneksel yöntemleri bir kenara bırakarak misafirlerinin düğünlerine katılabilmesi için giriş ücreti ödemelerini istedi. Çiftin bu uygulaması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

KAMP SANDALYELERİNİ DE GETİRECEKLER

ABD'li gelin, güzel manzarası nedeniyle düğününü bir kanyonda yapmayı planladığını, ancak gitmek istediği yerin halka açık olduğunu ve giriş ücretinin 10 dolar (yaklaşık 182 TL) olduğunu söyledi. Müstakbel gelin Reddit’te yaptığı paylaşımda, “"Nişanlım ve ben bir aydan kısa bir süre içinde evleniyoruz. Küçük bir düğün yapıyoruz ve sadece 20 misafir davet ediyoruz. Düğünümüzü bir kanyonda yapmak istediğimize karar verdik ama bu kanyona giriş ücreti 10 dolar yani misafirlerimize kanyona girmek için 10 dolar ödetiyoruz. Çok fazla para harcamak istemiyoruz ve bu yüzden halka açık bir alanda yapmaya karar verdik. Ayrıca sadece yakın arkadaşlarımızın ve ailelerimizin de orada olmasını istiyoruz. Bunu küçük tutmanın nesi yanlış bilmiyorum. .” notunu ekledi.

Kız kardeşinin düğün davetiyesini aldıktan sonra misafirlere giriş ücreti ödetme fikrine şiddetle karşı çıktığını dile getiren gelin, “Kız kardeşim bugün davetiyesini postadan aldığı için aradı ve bir düğüne katılmak için para ödemek zorunda kaldığı için kızdı. Tartışma devam ederken, konukların kendi kamp sandalyelerini getirmelerini sağlamak, gerçek bir resepsiyon vermemek, sadece katılanlar için küçük bir akşam yemeği ve kayıtlarımızı tüm sosyal medyada yayınlamak gibi tüm düğün planımızı eleştirmeye başladı” dedi.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ TOPLADI

Gelinin Reddit gönderisine sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı sert tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü düğün için giriş ücreti almanın mantıklı olmadığını savunurken diğer bir kısmı ise gelin ve damadın planının yaratıcı olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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